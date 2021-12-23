После того как в мае актера активно обсуждали через фотоснимок с незаурядным животом, актер решил достичь лучшей формы в своей жизни. В то же время, работая над мемуарами, он снимается в сериале "Лучшая форма в моей жизни".

Стоит отметить Красный или синий: Nemiroff создала авторские коктейли к возвращению Матрицы

В сериале Смит бросился в новый физически сложный фитнес-режим, состоящий из четырех дней тренировок и кардио каждое утро. В новом ролике, не вошедшем в финальную версию сериала на ютьюбе, Смит пробует другую, но не менее интенсивную тренировку, присоединяясь к квотербеку Майами Долфинс Туа Таговайлоа.

Уилл Смит попробовал тренировку защитника НФЛ

Таговайлоа обычно тренирует ноги и верхнюю часть тела четыре дня в неделю. А над равновесием и подвижностью работает раз в неделю. Он позволяет Смиту почувствовать себя в его шкуре.

Смотри на видео, как Уилл Смит выполняет тренировку защитника НФЛ:

После определенного разогрева с мягкими тканями, включая катание на пенном валике и растяжку, тренировка начинается с:

бросков мяча через стену,

затем взрывных толчков на тросе на тренажере Кайзера,

после этого они переходят к переменному жиму гантелей лежа.

Тренировка также содержит боковые планки с поднятой нижней частью тела на скамье так, чтобы все тело было параллельно полу. Также она охватывает подъемы лежа на боку и подтягивание перед обратными скручиваниями.

"Ну, это совсем не весело. Черт!", – говорит Смит.

Затем они выходят из спортзала на поле, где Таговайло пытается поделиться с актером некоторыми из своих навыков НФЛ. Смит признает, что никогда не умел хорошо бросать мяч. Оно и не удивительно, ведь это не так просто, как может казаться.

Тебе понравится "Это жестоко, чувак": день ног Дуейна Джонсона разбил тренера

В конце Таговайло может спокойно выдохнуть. Уилл Смит не сможет его посидеть. Поэтому игрок может не беспокоиться за свою карьеру. Сам же актер не устает нас поражать. Он не только без устали работает над своей формой, но и смело берется за все новые и новые вызовы. Нам уже интересно, какой будет следующим.