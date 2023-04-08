За словами психолога Марка Траверса, є три ледь помітні, але ключові ознаки. Вони можуть допомогти тобі розпізнати зраду. Але ми відразу ж наголошуємо, що ключовим є слово "можуть". Тож не варто завершувати стосунки, гримнувши дверима.

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Якщо у вас тривалі стосунки, то слід розуміти, що ваша пара переживає як зльоти, так і падіння. Тож, якщо виявив одну або кілька цих ознак, варто щонайменше поговорити про ваше спільне майбутнє. Але ні в якому разі не кидатися та не звинувачувати у зраді.



Ваша пара переживає злети та падіння у стосунках / Фото drobotdean

Як розпізнати зраду партнера

Першою ознакою, за словами Треверса, є раптова зміна сексуального інтересу. Як казав психолог, усі стосунки проходять через зльоти та падіння. Але якщо раптова зміна сексуального інтересу виникає буквально за одну ніч, то це тривожний дзвіночок.

Другий момент, про який варто пам'ятати, – раптове звинувачення тебе у зраді. Це, пояснює експерт, проєкція. І вона може супроводжуватися іншими ознаками. Наприклад, будь-яка розмова закінчується суперечкою або тебе звинувачують у тому, що ти дивно поводишся.



Тебе можуть раптово почати звинувачувати у зраді / Фото stefamerpik

Нарешті, іноді зрада впливає на твої фінанси. Йдеться не лише про те, що ти дізнаєшся про значні покупки, про які не мав уявлення і які, можливо, призначалися для когось іншого. Експерт робить акцент на тому, що раптом гроші стають приводом для обговорення та занепокоєння з боку партнерки. Без видимої причини.

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Можуть бути також певні супровідні ознаки. Мовиться про відсутність відчуття щастя у стосунках, сексуальне невдоволення або відсутність уваги між вами. Що б не було, ми наполегливо рекомендуємо спілкуватися. Розмови допоможуть виявити проблему та пропрацювати її. Якщо не можете впоратися з цим удвох, зверніться до фахівця.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Ви не можете впоратися самотужки, не соромтеся звернутися по фахову допомогу. Це може врятувати ваші стосунки.