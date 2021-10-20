Учені розповіли про результати аналізу свіжих зразків ґрунту Місяця. Зауважимо, такого не було вже 40 років.

Китай відправив на супутник Землі зонд, і саме він привіз з Місяця подарунки для дослідників.

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Тепер ми знаємо більше про вік місячних скель

Міжнародна група вчених, включно з експертом із Вашингтонського університету, визначила вік місячних порід, які доправив на Землю китайський зонд. Мовиться про приблизно 1,97 мільярда років.

Визначення віку скель на Місяці – один із перших наукових результатів китайської місії Chang'e-5.

Апарат вилетів у листопаді 2020, а вже у грудні успішно повернув на Землю капсулу зі зразками ґрунту з деяких наймолодших вулканічних поверхонь Місяця.

Американські місії Apollo раніше доставляли тільки зразки, старші за 3 мільярди років. Про "молоді" кратери у 1 мільярд вчені теж знають. Тепер, завдяки китайцям, заповнено пробіл.



Саме в цьому місці Чан'є-5 збирав зразки на Місяці / Фото NASA

Вершина айсберга

Результати нового дослідження зразків Місяця, як висловився його керівник Бред Джоліфф, – це лише вершина айсберга. Місячний реголіт все ще вивчають, щоб знайти ключі до інших важливих проблем.

Усе це важливо не тільки для вивчення Місяця, а й інших кам'янистих планет Сонячної системи.

Завдяки новим даним вчені зможуть точніше відкалібрувати свої важливі інструменти хронології.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.