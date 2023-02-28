Тож сьогодні розповімо тобі на Men 24 про кілька дивних і непояснених подій, які сталися під час відомих космічних місій. І про фантастичні теорії, які висували у спробах знайти пояснення.

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Зустріч із прибульцями

Астронавт NASA Ліланд Мелвін мав доволі незвичайний позаземний досвід. Під час однієї зі своїх космічних місій Мелвін із колегою помітили щось "органічне / інопланетне", що плавало за межами відсіку для корисного вантажу. У NASA намагалися відмахнутися – це, мовляв, лід, що відколовся від фреонового шланга.

Мелвін описав об'єкт як "напівпрозорий, вигнутий і схожий на органіку". Астронавт написав про це у твітері та в кінці додав маленький емодзі у формі голови інопланетянина. Звісно, це змусило інтернет шаленіти. Історія викликала сплеск інтересу до можливості існування позаземного життя і можливих зустрічей з ним під час космічних місій.

Напружений момент

Астронавт у відставці Кріс Хедфілд пережив напружений момент під час подорожі на російську космічну станцію "Мир". Момент, який змусив би спітніти навіть найсміливіших із нас. Перший канадський астронавт, який вийшов у відкритий космос, опинився в ситуації з високими ставками, яка вимагала швидкого мислення і точних маневрів.

Коли екіпаж наближався до станції, з датчиків космічного корабля надходили суперечливі повідомлення, тож все було схоже на спробу посадити літак у хуртовину. Але Кріс і його команда були не з тих, хто відступає перед викликом. Попри хаотичну ситуацію, команда розібралася й успішно пристикувалася на правильній швидкості, уникнувши катастрофи.

Таємничий стукіт

Перший китайський астронавт Ян Лівей мав захопливий досвід під час перебування в космосі. Він розповів, що почув таємничий стукіт на борту космічного корабля "Шеньчжоу-5". А описав звук як такий, що доносився ззовні корабля – наче хтось стукав у двері. Але це не було чимось, що нагадувало б будь-який стандартний робочий звук корабля.



Вихід у космос японського астронавта 2 лютого 2023 року / Фото NASA

Попри те, що Лівей був спантеличений ситуацією, він переконував, що звук не вплинув на місію. Лівей навіть жартував про цей досвід, припустивши, що це могла бути спроба комунікації з боку інопланетної форми життя, але, на жаль, він не говорив їхньою мовою. Справжня ж причина стуку досі залишається загадкою.

Пожежа серед обіду

Коли Джеррі Ліненджер сів обідати на борту космічної станції "Мир", та навіть уявити не міг, що на нього чекає справжній кошмар. Резервуар з хімікатами загорівся і перетворився на бурхливе пекло, наповнивши станцію полум'ям. Ліненджер і його команда почали боротися з вогнем дуже зосереджено – адже одна помилка могла зламати межу між життям і смертю.

Поки троє астронавтів протистояли вогню, інші троє готувалися до аварійної евакуації. Однак ситуація була жахливою, бо один із двох кораблів "Союз" вогонь заблокував, тож лише 3 з 6 членів екіпажу мали шанс на порятунок. Але, на щастя, вибір робити не довелося – через 14 хвилин люди змогли локалізувати полум'я.

Покинутий на Марсі

Американський ексморпіх Ренді Крамер стверджує, що провів 17 років на Марсі в рамках надсекретної військової програми. Його та інших солдатів, мовляв, відправили заснувати колонію і захищати її від ворожих позаземних загроз. Він описує марсіанський ландшафт як суворий і красивий, з високими червоними горами й безкрайніми пустелями.

Крамер також стверджує, що зустрічав різні інопланетні види, як дружні, так і ворожі, і розповідає про секретні підземні споруди, передові технології й навіть про подорожі в часі. Розповідь Крамера є дуже суперечливою, але вона продовжує захоплювати громадську уяву.