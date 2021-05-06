Річ у тім, що емоція ревнощів здатна впливати на деякі ділянки мозку. А наслідком цього можуть бути жахливі помилки у поведінці.

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Сильні ревнощі – ймовірно, патологія

Одразу нагадаємо дві важливі речі:

Перша – ревнощі бувають різними. У цій емоції не обов'язково є сексуальний контекст (наприклад, старша дитина може ревнувати, коли батьки більше уваги присвячують молодшій тощо).

контекст (наприклад, старша дитина може ревнувати, коли батьки більше уваги присвячують молодшій тощо). Друга – у людській психіці є ще одне дуже схоже на ревнощі почуття. Мовиться про заздрість (чи то до чужих успіхів, чи то до приятелювання свого друга з кимось іншим, чи то багато чого іншого).

У помірних виявах цих емоцій дійсно нічого страшного немає. А от у надмірних – є:

Річ у тім, що сильні ревнощі та заздрість можна зарахувати до ОКР – обсесивно-компульсивних розладів. За яких людині притаманні патологічні стани одержимості та нав'язливих думок.

Простіше кажучи, сильні ревнощі для людської психіки завжди деструктивні, адже замикають на собі значну частину психічних ресурсів організму.

У точці найвищої напруги вони навіть здатні відключати певні відділи головного мозку – відповідальні за адекватну поведінку, ба й інстинкт самозбереження.

У патологічних ревнивців зв'язок із відчуттями любові може бути цілком умовна – насправді вони егоцентричні, зациклені на власницьких почуттях.



Сильні або надмірні ревнощі завжди деструктивні для людини / Фото unsplash

Трішки біології: звідки беруться в людському організмі ревнощі

Вчені вже встановили, у яких ділянках мозку людей зароджується ревнощі, заздрість, зловтіха та інші схожі емоції. Це підкіркові базальні ганглії – ядра сірої речовини.

Цей відділ нейромозкової діяльності людини грає провідну роль і в оцінці емоційної та мотиваційної інформації, яка надходить ззовні.

інформації, яка надходить ззовні. А також впливають на регуляцію рухових і вегетативних функцій.

А дослідження патологічних відхилень у базальних структурах мозку підтвердили, що люди з такими вадами здатні здійснювати неконтрольовані рухи, схильні до дезорієнтації, можуть викрикувати неусвідомлювані слова.

Так от, сильні емоції ревнощів, заздрощів тощо можуть впливати на виникнення саме таких патологічних відхилень.

Іншими словами, спалах надсильних патологічних ревнощів, найімовірніше, знижує або й тимчасово відключає активність підкіркових базальних гангліїв. А це штовхає людину на неусвідомлювані та небезпечні вчинки.

Але це в жодному випадку не виправдання для ревнивців. Скоріше, попередження – для тих, хто з такими людьми у той чи інший спосіб має справу.

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