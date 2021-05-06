Річ у тім, що емоція ревнощів здатна впливати на деякі ділянки мозку. А наслідком цього можуть бути жахливі помилки у поведінці.
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Сильні ревнощі – ймовірно, патологія
Одразу нагадаємо дві важливі речі:
- Перша – ревнощі бувають різними. У цій емоції не обов'язково є сексуальний контекст (наприклад, старша дитина може ревнувати, коли батьки більше уваги присвячують молодшій тощо).
- Друга – у людській психіці є ще одне дуже схоже на ревнощі почуття. Мовиться про заздрість (чи то до чужих успіхів, чи то до приятелювання свого друга з кимось іншим, чи то багато чого іншого).
У помірних виявах цих емоцій дійсно нічого страшного немає. А от у надмірних – є:
- Річ у тім, що сильні ревнощі та заздрість можна зарахувати до ОКР – обсесивно-компульсивних розладів. За яких людині притаманні патологічні стани одержимості та нав'язливих думок.
Простіше кажучи, сильні ревнощі для людської психіки завжди деструктивні, адже замикають на собі значну частину психічних ресурсів організму.
- У точці найвищої напруги вони навіть здатні відключати певні відділи головного мозку – відповідальні за адекватну поведінку, ба й інстинкт самозбереження.
У патологічних ревнивців зв'язок із відчуттями любові може бути цілком умовна – насправді вони егоцентричні, зациклені на власницьких почуттях.
Сильні або надмірні ревнощі завжди деструктивні для людини / Фото unsplash
Трішки біології: звідки беруться в людському організмі ревнощі
Вчені вже встановили, у яких ділянках мозку людей зароджується ревнощі, заздрість, зловтіха та інші схожі емоції. Це підкіркові базальні ганглії – ядра сірої речовини.
- Цей відділ нейромозкової діяльності людини грає провідну роль і в оцінці емоційної та мотиваційної інформації, яка надходить ззовні.
- А також впливають на регуляцію рухових і вегетативних функцій.
А дослідження патологічних відхилень у базальних структурах мозку підтвердили, що люди з такими вадами здатні здійснювати неконтрольовані рухи, схильні до дезорієнтації, можуть викрикувати неусвідомлювані слова.
- Так от, сильні емоції ревнощів, заздрощів тощо можуть впливати на виникнення саме таких патологічних відхилень.
Іншими словами, спалах надсильних патологічних ревнощів, найімовірніше, знижує або й тимчасово відключає активність підкіркових базальних гангліїв. А це штовхає людину на неусвідомлювані та небезпечні вчинки.
- Але це в жодному випадку не виправдання для ревнивців. Скоріше, попередження – для тих, хто з такими людьми у той чи інший спосіб має справу.
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