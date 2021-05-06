Дело в том, что эмоция ревности способна влиять на некоторые участки мозга. Следствием этого могут быть ужасные ошибки в поведении.

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Сильная ревность – вероятно, патология

Сразу напомним две важные вещи:

Первая – ревности бывают разными. У этой эмоции – не обязательно сексуальный контекст (например, старший ребенок может ревновать, когда родители больше внимания посвящают младшему и так далее).

Вторая – в человеческой психике есть еще одно очень похоже на ревность чувство. Речь о зависти (то ли к чужим успехам, то ли к товариществу своего друга с кем-то другим, то ли многое другое).

В умеренных проявлениях этих эмоций действительно ничего страшного нет. А вот в чрезмерных – есть:

Дело в том, что сильные ревность и зависть можно отнести к ОКР – обсессивно-компульсивным расстройствам. При каких человеку присущи патологические состояния одержимости и навязчивых мыслей.

Проще говоря, сильная ревность для человеческой психики всегда деструктивна , ведь замыкает на себе значительную часть психических ресурсов организма.

В точке наивысшего напряжения она даже способна отключать определенные отделы головного мозга – ответственные за адекватное поведение, даже и за инстинкт самосохранения.

У патологических ревнивцев связь с чувствами любви может быть вполне условная – на самом деле они эгоцентричны, зациклены на собственнических чувствах.



Сильная или чрезмерная ревность всегда деструктивна для человека / Фото unsplash

Немного биологии: откуда берется в человеческом организме ревность

Ученые уже установили, в каких участках мозга людей зарождается ревность, зависть, злорадство и другие подобные эмоции. Это подкорковые базальные ганглии – ядра серого вещества.

Этот отдел нейромозковои деятельности человека играет ведущую роль и в оценке эмоциональной и мотивационной информации, поступающей извне.

А также влияют на регуляцию двигательных и вегетативных функций.

А исследования патологических отклонений в базальных структурах мозга подтвердили, что люди с такими недостатками способны осуществлять неконтролируемые движения, склонны к дезориентации, могут выкрикивать неосознаваемые слова.

Так вот, сильные эмоции ревности, зависти и тому подобного могут влиять на возникновение именно таких патологических отклонений.

Иными словами, вспышка сверхсильной патологической ревности, скорее всего, снижает или даже временно отключает активность подкорковых базальных ганглиев. А это толкает человека на неосознаваемые и опасные поступки.

Но это ни в коем случае не оправдание для ревнивцев. Скорее, предупреждение – для тех, кто с такими людьми в той или иной степени имеет дело.