Звільнитися чи зачекати: відповіді на ці 4 питання допоможуть прийняти рішення

Низька зарплата, набридливі завдання, примхливий керівник. Такі умови праці сподобаються далеко не кожному. Тож не дивно, що може виникати бажання змінити роботу. Однак у деяких випадках є сенс почекати певний час, перш ніж звільнитися. І іноді це дозволить змінити ситуацію на краще.

Залишатися на роботі, яка викликає у тебе стрес – не найкраща ідея. Але іноді потрібно зважити усі "За" і "Проти". Це дозволить прийняти виважене, а не емоційне рішення. І саме на цьому ми й зосередимо нашу увагу.

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Зрештою, є три варіанти, якщо твоя робота викликає стрес:

прийняти ситуацію (продовжувати терпіти);

щось змінити (відверто поговорити з керівництвом);

піти (змінити роботу або відкрити власний бізнес).

Перший варіант – найгірший вибір. Якщо ти застряг на роботі, яку справді ненавидиш, це не тільки зробить тебе нещасним, а й змусить втратити повагу до себе. Отже, є сенс змінити ситуацію.

Ці питання можуть допомогти прийняти виважене та правильне рішення.

1. Що робить ситуацію стресовою?

Що є для тебе тягарем на роботі? Що особливо тяжко? Ти можеш спонтанно сказати "все", але зазвичай проблема зводиться до кількох пунктів. Запиши, що тебе турбує, щоб викинути думки з голови.

Потім відсортуй. Які моменти стосуються фундаментальної проблеми? А що тимчасове? Начальник, з яким важко мати справу, – постійна проблема для тебе. Якщо щойно відбулася реструктуризація з великими змінами, то вона може втомити, але вона не триватиме вічно. У своєму списку зосередься на елементах, що зберігаються, інші ж викресли.

2. Що тобі подобається у твоїй роботі?

Погодься, ти б не сидів на роботі стільки, якби вона дратувала тебе цілком і повністю. Запиши собі те, що подобається у ній. Це можуть бути моменти, які не мають нічого спільного зі змістом твоєї роботи. Наприклад, ти можеш їздити на велосипеді на роботу та насолоджуватися поїздкою. Або у тебе є колеги, з якими ти чудово ладнаєш. Або ти обожнюєш походи на пиво у п'ятницю після роботи з напарниками? Усе це повинне увійти до списку того, що подобається тобі у роботі.



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3. Наскільки довго ти був незадоволеним?

Чи можеш ти сказати, наскільки довго був незадоволеним своєю роботою? Чи було у тебе відчуття нудоти у перший день чи невдоволення виникло з часом? Що змінилося? Чи були у твоїй команді нові поповнення, чи ставили тобі інші завдання, чи змінилися менеджери?

Також можливо, що ти не можеш назвати момент або тригер: іноді незначне незадоволення сумується. І ти цього не відчуваєш доти, поки чаша не буде переповненою. Тож не дивно, що в якийсь день ти почуваєшся виснаженим і люто ненавидиш свою роботу.

Окрім роботи, наскільки ти задоволений життям зараз? Коли у тебе багато проблем в особистому житті, це може вплинути на роботу: у тебе менше енергії, а невеликі перешкоди можуть здаватися грандіозними. Це може означає, що питання не лише в роботі.

4. Наскільки важливою є для тебе ця робота?

Яке твоє життя, крім роботи? Зустрічаєшся з друзями, займаєшся хобі, ходиш у зал? Ти активно шукаєш баланс? Чи твоє життя обертається довкола роботи? У цьому випадку все, що там відбувається, здаватиметься важливим і значним, включаючи незадоволеність. Ти хочеш, щоб робота переважала у повсякденному житті? Якщо вона дуже важлива для тебе, то нічого страшного.

Однак зміна погляду може допомогти. Для деяких людей робота – це просто робота, яка служить для фінансування життя та дозвілля.



Робота не повинна бути основою твого життя / Фото Headway

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Дай собі чесні відповіді на ці питання. Це дозволить тобі зрозуміти, що викликає у тебе бажання змінити роботу. Цілком імовірно, що вона – лише спусковий гачок. Не виключено, що тобі просто потрібно нарешті взяти відпустку або відмовитися від тої кількості завдань, яка на тобі повисла.