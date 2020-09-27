Громадські вбиральні – це місця, які подекуди більш відвідувані, ніж туристичні принади. Але є у світі такі туалети, які самі стали туристичними принадами – люди їдуть з усіх куточків світу, аби їх відвідати.

Men 24 зібрав десятку неординарних, а часто й дивовижних громадських туалетів світу, якими не лише можна скористатися за призначенням. А все тому, що ці вбиральні приваблюють туристів як самостійні пам'ятки.

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Задзеркалля у Норвегії

Громадський туалет в зоні відпочинку Bukkekjerka в Норвегії в ЗМІ часто називають найкрасивішим у світі. На вигляд ніхто б і не сказав, що тут – туалет, а не артоб'єкт.

Громадська вбиральня у Bukkekjerka, Норвегія: фото NPRA







До полярного сяйва: Uredd, Норвегія

Дизайнерське диво на узбережжі Хельгеланне у Норвегії. Тут не лише розкішний виднокрай, а й чудово видно північне сяйво. І з оглядового майданчика поряд, і зі самої вбиральні.

Громадська вбиральня Uredd у Норвегії: фото byggutengrenser









Коли природа допомагає: Ск'єрфсфоссен, Норвегія

А тут фото не передасть усієї чудасії. Зовні туалет в горах біля водоспаду Ск'єрфсфоссен схожий на шматок скелі, яка вросла у пейзаж. Усередині ж – хоч живи. А краєвид! А річка, яка тече поруч! Це більш ніж вау.

Вбиральня у Ск'єрфсфоссен, Норвегія: фото та відео з соцмереж

️ Norveç'te akarsu kenarına inşa edilen doğa manzaralı umumi tuvalet.



️ IG: elr7al pic.twitter.com/KkBMUaHgCz — EHA Biltek (@eha_biltek) July 1, 2020

Над прірвою не в житі: метеостанція на Алтаї, Росія

Біля метеостанції Кара-Тюрек на Алтаї є туалет, який прославився на весь світ. Але не краєвидами й елегантним дизайном, а тим, що дерев'яна кабінка висить над прірвою на висоті у 2600 метрів. І так висить вже з 1939 року.

Туалет у Росії визнано найбільш екстремальним у світі: фото з соцмереж





Для душі: Гуйлінь, Китай

Китайське прислів'я: "Пейзаж навколо Гуйлінь – краще, що є під небом". Споглядання таких краєвидів зробить відвідування вбиральні у районі Луді справді незабутнім.

Вбиральня "для душі", Китай: фото Luke Barclay

Не дійти, так хоч поглянути: монастир Тенгбоче, Гімалаї

У знаменитому монастирі Тенгбоче, розташованому високо в Гімалаях у Непалі, є туалет (що й не дивно). А з його вікна можна побачити пік Евересту. Тож тисяч людей мріють відвідати саме цю вбиральню, попри її не надто охайний вигляд.

Якщо не можеш вийти на Еверест – зможеш хоч подивитися: фото Luke Barclay

Душ на вулкані: Крафла, Ісландія

Біля вулкана Крафла в Ісландії на голій землі поставили душ і унітаз. Без стін, дверей, загородок – без нічого. Навіщо – не зрозуміло. І хоча у 2017 унітаз замінили на рукомийник (теж хтозна навіщо), гаряча вода з крана досі тече цілорічно.

Як зробити вулкан популярним: Крафла, фото з соцмереж (варіації з унітазом і умивальником)





Коли туалет – тільки у в'язниці: Алькатрас, США

Колись це була в'язниця дуже суворого режиму з дуже поганою репутацією. Нині це туристична пам'ятка. А в одній зі сторожових веж – туалет. Актуальне питання "навіщо" і в цьому випадку відповіді не має.

Алькатрас – без коментарів: фото Luke Barclay та wikipedia





Бамбуковий рай, Мексика

На півночі Мексики зявилась незвична інсталяція: архітектори спорудили громадський туалет із бамбука. За словами розробників, туалети – один зі способів поєднання з природою. Не будемо заперечувати, це популярна концепція.

Мексиканський бамбук: фото Archdaily





Туалет – це прозорість: диво техніки у Японії

Громадський туалет із прозорими стінками з'явився в Токіо. Так, громадські вбиральні – повністю прозорі. Але не хвилюйся, вони потемніють, щойно ти туди зайдеш. Це не збочення, просто так зразу видно, зайнятий туалет чи ні – навіть здалеку. Інше питання, що буде, якщо щось зламається…

Коли прозорість у всьому: Токіо, Японія, фото Dezeen





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