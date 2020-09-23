Це вам не бібліотека: як правильно поводитись у чоловічому туалеті – 10 правил етикету
Зайшов до громадського туалету, виконав задумане, вийшов? Е, ні. Не так усе просто. Є ціла низка правил (серйозних і не дуже), яких чоловік мав би дотримуватися згідно з правилами етикету. Що це за правила – читай у статті. Заодно й перевіриш себе – чи знаєш, і чи дотримуєшся.
Якщо я зайду до вбиральні й почну, вибачте на слові, мочитися повз унітаз і так само чинитимуть Зіна і Дарія Петрівна – у вбиральні почнеться розруха. Отже, розруха не в клозетах, а в головах,
– професор Преображенський ("Собаче серце" Михайла Булгакова).
Як ніколи доречна цитата. Тож Men 24 розповість тобі, які правила про відвідування громадського туалету треба тримати в голові (і дотримуватися їх), щоб там не виникало розрухи. Ані в туалетах, ані в головах.
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Одразу зауважимо: "туалетні правила" здебільшого – неписані. Але вони є, і ми їх зараз якраз і запишемо.
Неписані правила поведінки у громадському туалеті теж варто виконувати / Фото pixabay
Етикет: чого в громадському туалеті робити не треба
- Не треба класти руки на пояс, спиратися на стіну, копирсатися в носі. Краще тримай штани й свого "друга", щоб скеровувати струмінь, влучати в пісуар чи унітаз, а не на стіни, підлогу та сусідів.
- Не треба шукати найбільший пісуар у залі. Зазвичай вони однакового розміру, хіба різної висоти – під зріст. Етикет радить: передусім займай пісуар в куточку, а якщо він вже зайнятий – ставай не поруч, а бодай через один.
- Не треба займати три пісуари одразу, розставляючи ноги на всю можливу ширину аж до шпагату. По-перше, це не красиво. По-друге, незручно. По-третє, штани можуть порватися.
А ви думали, що туалет – не місце для гумору? / Фото pixabay
- Став до справи? Помовч. Не треба починати розмову "про погоду" з сусідами по туалету. І телефонувати нікому теж не треба – навіщо комусь чужому знати, як у тебе справи, якщо у них є свої? Ба й "підказка друга" за таких обставин геть ні до чого.
- Не треба в туалеті їсти. Чи пити. І жуйку жувати теж не треба. Ти не уявляєш, як це відвертає. Або уявляєш – але чомусь забуваєш про ці уявлення.
О, до слова 5 правил етикету для чоловіків, які ти постійно порушуєш
- Не треба торкатися інших людей. Загалом, цього не варто робити ніколи без дозволу, але в туалеті – ну геть зась. От уяви, що ти підійшов до пісуара, спустив штани, почав мочитися, а тут хтось тебе ляскає по плечу. Можна ж обі… Ну, ти розумієш.
- Не треба співати й слухати музику, особливо на гучномовці, навіть якщо це допомагає тобі розслабитися. А раптом повідомлять про замінування, всі евакуюються, а ти застрягнеш. В туалеті. Це ж моторошно.
Буває всяке, але хай там як – правил етикету це не скасовує / Фото pixabay
- Не треба залишати двері відчиненими, якщо ти зайшов до кабінки чи загалом до зали. Стояння зі спущеними штанами – дещо інтимний момент, чим менше людей його спостерігають – тим краще.
- Не треба перевіряти, наскільки далеко ти можеш стати від пісуара, все ще влучаючи в ціль. Ніхто не сумнівається, що ти можеш влучити метрів зі ста, але краще стій впритул.
- Не треба залишати сидіння у бризках після себе. Якщо ненароком залишилося щось – негайно усунь, скористайся туалетним папером.
Дбай про комфорт того, хто прийде слідом! / Фото pixabay
Що робити у громадському туалеті: бонусні поради
- Не забудь розстібнути ширінку (якщо вона є) або приспустити штани.
- Повністю знімати штани, підштанники, труси та шкарпетки не варто (це процедура для домашнього туалету).
- Якщо ти бачиш, що у туалеті закінчився папір – та купи, принеси, постав. Бо хто ж це зробить, якщо не ти?
- Використовуй йоржик, адже сліди на унітазі – це моветон. Якщо не брав із собою свого, вдягни гумові рукавиці.
- Освіжай повітря. Бери з собою кілька ароматичних свічок. Ну, або звичайний освіжувач.
- Спускай воду. Можна навіть кілька разів. Економити не треба, це ж громадський туалет.
- Не сиди у громадському туалеті годинами, це не читальний зал бібліотеки. Хіба що книга – не відірватися.
Громадський туалет – не читальня, але якщо книга чи газета захоплива… / Фото pixabay
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