Зайшов до громадського туалету, виконав задумане, вийшов? Е, ні. Не так усе просто. Є ціла низка правил (серйозних і не дуже), яких чоловік мав би дотримуватися згідно з правилами етикету. Що це за правила – читай у статті. Заодно й перевіриш себе – чи знаєш, і чи дотримуєшся.

Якщо я зайду до вбиральні й почну, вибачте на слові, мочитися повз унітаз і так само чинитимуть Зіна і Дарія Петрівна – у вбиральні почнеться розруха. Отже, розруха не в клозетах, а в головах,

– професор Преображенський ("Собаче серце" Михайла Булгакова).

Як ніколи доречна цитата. Тож Men 24 розповість тобі, які правила про відвідування громадського туалету треба тримати в голові (і дотримуватися їх), щоб там не виникало розрухи. Ані в туалетах, ані в головах.

Ще з важливого 5 звичок здорового способу життя, які має виробити кожен чоловік

Одразу зауважимо: "туалетні правила" здебільшого – неписані. Але вони є, і ми їх зараз якраз і запишемо.



Неписані правила поведінки у громадському туалеті теж варто виконувати / Фото pixabay

Етикет: чого в громадському туалеті робити не треба

Не треба класти руки на пояс, спиратися на стіну, копирсатися в носі. Краще тримай штани й свого "друга", щоб скеровувати струмінь, влучати в пісуар чи унітаз, а не на стіни, підлогу та сусідів.

Не треба шукати найбільший пісуар у залі. Зазвичай вони однакового розміру, хіба різної висоти – під зріст. Етикет радить: передусім займай пісуар в куточку, а якщо він вже зайнятий – ставай не поруч, а бодай через один.

Не треба займати три пісуари одразу, розставляючи ноги на всю можливу ширину аж до шпагату. По-перше, це не красиво. По-друге, незручно. По-третє, штани можуть порватися.



А ви думали, що туалет – не місце для гумору? / Фото pixabay

Став до справи? Помовч. Не треба починати розмову "про погоду" з сусідами по туалету. І телефонувати нікому теж не треба – навіщо комусь чужому знати, як у тебе справи, якщо у них є свої? Ба й "підказка друга" за таких обставин геть ні до чого.

Не треба в туалеті їсти. Чи пити. І жуйку жувати теж не треба. Ти не уявляєш, як це відвертає. Або уявляєш – але чомусь забуваєш про ці уявлення.

О, до слова 5 правил етикету для чоловіків, які ти постійно порушуєш

Не треба торкатися інших людей. Загалом, цього не варто робити ніколи без дозволу, але в туалеті – ну геть зась. От уяви, що ти підійшов до пісуара, спустив штани, почав мочитися, а тут хтось тебе ляскає по плечу. Можна ж обі… Ну, ти розумієш.

Не треба співати й слухати музику, особливо на гучномовці, навіть якщо це допомагає тобі розслабитися. А раптом повідомлять про замінування, всі евакуюються, а ти застрягнеш. В туалеті. Це ж моторошно.



Буває всяке, але хай там як – правил етикету це не скасовує / Фото pixabay

Не треба залишати двері відчиненими, якщо ти зайшов до кабінки чи загалом до зали. Стояння зі спущеними штанами – дещо інтимний момент, чим менше людей його спостерігають – тим краще.

Не треба перевіряти, наскільки далеко ти можеш стати від пісуара, все ще влучаючи в ціль. Ніхто не сумнівається, що ти можеш влучити метрів зі ста, але краще стій впритул.

Не треба залишати сидіння у бризках після себе. Якщо ненароком залишилося щось – негайно усунь, скористайся туалетним папером.

Дбай про комфорт того, хто прийде слідом. Іншим разом і про твій комфорт подбають.



Дбай про комфорт того, хто прийде слідом! / Фото pixabay

Що робити у громадському туалеті: бонусні поради

Н е забудь розстібнути ширінку (якщо вона є) або приспустити штани.

е забудь розстібнути (якщо вона є) або приспустити штани. Повністю знімати штани, підштанники, труси та шкарпетки не варто (це процедура для домашнього туалету).

та шкарпетки не варто (це процедура для домашнього туалету). Якщо ти бачиш, що у туалеті закінчився папір – та купи, принеси, постав. Бо хто ж це зробить, якщо не ти?

– та купи, принеси, постав. Бо хто ж це зробить, якщо не ти? Використовуй йоржик, адже сліди на унітазі – це моветон. Якщо не брав із собою свого, вдягни гумові рукавиці.

– це моветон. Якщо не брав із собою свого, вдягни гумові рукавиці. Освіжай повітря. Бери з собою кілька ароматичних свічок. Ну, або звичайний освіжувач .

. Спускай воду. Можна навіть кілька разів. Економити не треба, це ж громадський туалет.

Можна навіть кілька разів. Економити не треба, це ж громадський туалет. Не сиди у громадському туалеті годинами, це не читальний зал бібліотеки. Хіба що книга – не відірватися.



Громадський туалет – не читальня, але якщо книга чи газета захоплива… / Фото pixabay

А це просто цікаво 5 цікавих і несподіваних фактів про твій член, які ти не знав