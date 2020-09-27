10 общественных туалетов, способных растрогать и шокировать одновременно: фото
Общественные туалеты – это места, которые иногда более посещаемы, чем туристические достопримечательности. Но есть в мире такие туалеты, которые сами стали туристическими достопримечательностями – люди едут со всех уголков мира, чтобы их посетить.
Men 24 собрал десятку неординарных, а часто и удивительных общественных туалетов мира, которыми не только можно воспользоваться по назначению. А все потому, что эти туалеты привлекают туристов как самостоятельные достопримечательности.
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Зазеркалье в Норвегии
- Общественный туалет в зоне отдыха Bukkekjerka в Норвегии в СМИ часто называют самым красивым в мире. С виду никто бы и не сказал, что здесь – туалет, а не артобъект.
Общественный туалет в Bukkekjerka, Норвегия: фото NPRA
К полярному сиянию: Uredd, Норвегия
- Дизайнерское чудо на побережье Хельгеланне в Норвегии. Здесь не только роскошный кругозор, но и прекрасно видно северное сияние. И со смотровой площадки рядом, и с самой уборной.
Общественный туалет Uredd в Норвегии: фото byggutengrenser
Когда природа помогает: Скьерфсфоссен, Норвегия
- А здесь фото не передаст всей причуды. Внешне туалет в горах возле водопада Скьерфсфоссен похож на кусок скалы, которая вросла в пейзаж. Внутри же – хоть живи. А вид! А река, которая течет рядом! Это более чем вау.
Уборная в Скьерфсфоссен, Норвегия: фото и видео из соцсетей
Над пропастью не во ржи: метеостанция на Алтае, Россия
- У метеостанции Кара-Тюрек на Алтае есть туалет, который прославился на весь мир. Но не видами и элегантным дизайном, а тем, что деревянная кабинка висит над пропастью на высоте в 2600 метров. И так висит уже с 1939 года.
Туалет в России признан наиболее экстремальным в мире: фото из соцсетей
Для души: Гуйлинь, Китай
- Китайская пословица: "Пейзаж вокруг Гуйлинь – лучшее, что есть под небом". Созерцание таких видов сделает посещение уборной в районе Луди поистине незабываемым.
Уборная "для души", Китай: фото Luke Barclay
Не дойти, так хоть посмотреть: монастырь Тенгбоче, Гималаи
- В знаменитом монастыре Тенгбоче, расположенном высоко в Гималаях в Непале, есть туалет (что неудивительно). А из его окна можно увидеть пик Эвереста. Поэтому тысячи людей мечтают посетить именно эту уборную, несмотря на ее не слишком опрятный вид.
Если не можешь выйти на Эверест – сможешь хоть посмотреть: фото Luke Barclay
Душ на вулкане: Крафла, Исландия
- У вулкана Крафла в Ислландии на голой земле поставили душ и унитаз. Без стен, дверей, загородок – без ничего. Зачем – непонятно. И хотя в 2017 унитаз заменили на рукомойник (тоже неизвестно зачем), горячая вода из крана до сих пор течет круглый год.
Как сделать вулкан популярным: Крафла, фото из соцсетей (вариации с унитазом и умывальником)
Когда туалет – лишь в тюрьме: Алькатрас, США
- Когда-то это была тюрьма очень строгого режима с очень плохой репутацией. Сейчас это туристическая достопримечательность. А в одной из сторожевых башен – туалет. На актуальный вопрос "зачем" и в этом случае ответа нет.
Алькатрас – без комментариев: фото Luke Barclay и wikipedia
Бамбуковый рай, Мексика
- На севере Мексики появилась необычная инсталляция: архитекторы построили общественный туалет из бамбука. По словам разработчиков, туалеты – один из способов соединения с природой. Не будем отрицать, это популярная концепция.
Мексиканский бамбук: фото Archdaily
Туалет – это прозрачность: чудо техники в Японии
- Общественный туалет с прозрачными стенками появился в Токио. Да, общественные туалеты – полностью прозрачные. Но не волнуйся, они потемнеют, как только ты туда зайдешь. Это не извращение, просто так сразу видно, занят туалет или нет – даже издалека. Другой вопрос, что будет, если что-то сломается...
Когда прозрачность во всем: Токио, Япония, фото Dezeen
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10 общественных туалетов, способных растрогать и шокировать одновременно: фотосегодня , 20:12
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