Общественные туалеты – это места, которые иногда более посещаемы, чем туристические достопримечательности. Но есть в мире такие туалеты, которые сами стали туристическими достопримечательностями – люди едут со всех уголков мира, чтобы их посетить.

Men 24 собрал десятку неординарных, а часто и удивительных общественных туалетов мира, которыми не только можно воспользоваться по назначению. А все потому, что эти туалеты привлекают туристов как самостоятельные достопримечательности.

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Зазеркалье в Норвегии

Общественный туалет в зоне отдыха Bukkekjerka в Норвегии в СМИ часто называют самым красивым в мире. С виду никто бы и не сказал, что здесь – туалет, а не артобъект.

Общественный туалет в Bukkekjerka, Норвегия: фото NPRA







К полярному сиянию: Uredd, Норвегия

Дизайнерское чудо на побережье Хельгеланне в Норвегии. Здесь не только роскошный кругозор, но и прекрасно видно северное сияние. И со смотровой площадки рядом, и с самой уборной.

Общественный туалет Uredd в Норвегии: фото byggutengrenser









Когда природа помогает: Скьерфсфоссен, Норвегия

А здесь фото не передаст всей причуды. Внешне туалет в горах возле водопада Скьерфсфоссен похож на кусок скалы, которая вросла в пейзаж. Внутри же – хоть живи. А вид! А река, которая течет рядом! Это более чем вау.

Уборная в Скьерфсфоссен, Норвегия: фото и видео из соцсетей

️ Общественный туалет с видом на природу, построенный на берегу реки в Норвегии.



️ IG: elr7al pic.twitter.com/KkBMUaHgCz - EHA Biltek (@eha_biltek) 1 июля 2020 г.

Над пропастью не во ржи: метеостанция на Алтае, Россия

У метеостанции Кара-Тюрек на Алтае есть туалет, который прославился на весь мир. Но не видами и элегантным дизайном, а тем, что деревянная кабинка висит над пропастью на высоте в 2600 метров. И так висит уже с 1939 года.

Туалет в России признан наиболее экстремальным в мире: фото из соцсетей





Для души: Гуйлинь, Китай

Китайская пословица: "Пейзаж вокруг Гуйлинь – лучшее, что есть под небом". Созерцание таких видов сделает посещение уборной в районе Луди поистине незабываемым.

Уборная "для души", Китай: фото Luke Barclay

Не дойти, так хоть посмотреть: монастырь Тенгбоче, Гималаи

В знаменитом монастыре Тенгбоче, расположенном высоко в Гималаях в Непале, есть туалет (что неудивительно). А из его окна можно увидеть пик Эвереста. Поэтому тысячи людей мечтают посетить именно эту уборную, несмотря на ее не слишком опрятный вид.

Если не можешь выйти на Эверест – сможешь хоть посмотреть: фото Luke Barclay

Душ на вулкане: Крафла, Исландия

У вулкана Крафла в Ислландии на голой земле поставили душ и унитаз. Без стен, дверей, загородок – без ничего. Зачем – непонятно. И хотя в 2017 унитаз заменили на рукомойник (тоже неизвестно зачем), горячая вода из крана до сих пор течет круглый год.

Как сделать вулкан популярным: Крафла, фото из соцсетей (вариации с унитазом и умывальником)





Когда туалет – лишь в тюрьме: Алькатрас, США

Когда-то это была тюрьма очень строгого режима с очень плохой репутацией. Сейчас это туристическая достопримечательность. А в одной из сторожевых башен – туалет. На актуальный в опрос "зачем" и в этом случае ответа нет.

Алькатрас – без комментариев: фото Luke Barclay и wikipedia





Бамбуковый рай, Мексика

На севере Мексики появилась необычная инсталляция: архитекторы построили общественный туалет из бамбука . По словам разработчиков, туалеты – один из способов соединения с природой. Не будем отрицать, это популярная концепция.

Мексиканский бамбук: фото Archdaily





Туалет – это прозрачность: чудо техники в Японии

Общественный туалет с прозрачными стенками появился в Токио. Да , общественные туалеты – полностью прозрачные. Но не волнуйся, они потемнеют, как только ты туда зайдешь. Это не извращение, просто так сразу видно, занят туалет или нет – даже издалека. Другой вопрос, что будет, если что-то сломается...

Когда прозрачность во всем: Токио, Япония, фото Dezeen



