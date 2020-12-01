Романтический и таинственный древний мир, овеянный в сознании каждого из нас легендами из книг и фильмов. Но каким этот мир был на самом деле? Сегодня поговорим о динозаврах, первобытных людях, пирамидах с иероглифами и древних греках.

Как на самом деле выглядели динозавры? Можно ли сегодня потреблять то, чем питались первобытные люди? Действительно ли египтяне писали иероглифами, а пирамиды всегда были такими, какими мы их видим сейчас? И почему грекам приписывают тоги?

На эти вопросы попытался найти ответ Men 24 в первой части разведки о мифах вокруг древнего мира.

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Миф: динозавры выглядели как рептилии

В массовой культуре динозавров показывают чаще всего в виде гигантских двуногих рептилий с чешуйчатой кожей – вроде современных крокодилов. И это неудивительно, ведь долгое время именно такой образ считали вполне научным.

Однако современные палеонтологические находки убедительно доказывают, что динозавры – очень близки к птицам. Гораздо ближе, чем к ящерицам. И у большинства динозавров тело было покрыто перьями. Даже у знаменитого короля хищников – тиранозавра.

Это правда, птицы произошли от динозавров. Поэтому жуткие древние ящеры на самом деле были зубастыми и когтистыми... Курами.



Динозавры в основном были покрыты перьями / Коллаж 24 канала

Миф о палеодиете

Немало сторонников ЗОЖ (здорового образа жизни) считают, что возвращение к рациону наших далеких предков поможет современному человеку стать здоровее. Так была создана палеодиета – мол, есть надо только то, что могли добыть древние охотники и собиратели. Речь о мясе, рыбе, овощах, фруктах, зелени и орехах.

На самом деле современная палеодиета имеет очень мало общего с рационом людей эпохи палеолита. В ней слишком много мяса и рыбы (у первобытных людей с этими продуктами были проблемы), а растений, наоборот, мало.

Да и не удастся воспроизвести настоящий рацион первобытного человека, ведь за тысячелетия на Земле кардинально изменились и растительный, и животный миры.



Современная палеодиета не имеет ничего общего с рационом первобытных людей / Фото wikidata

Миф: египтяне писали иероглифами

С чем ассоциируется Древний Египет? Пирамиды, фараоны, иероглифы – 3 первые слова, которые приходят в голову. Иероглифы – это такие рисунки, которые изображали предметы быта, богов, животных, птиц и тому подобное. Египтяне использовали их почти 4000 лет.

Распространено мнение, что иероглифы служили людям своеобразной азбукой. Но в действительности, как давно установили ученые, иероглифы применяли только в особых случаях. Египтяне верили, что записанное таким образом – исполнится.

Ну и, разумеется, постоянно писать этими сложными знаками долго и трудно. Поэтому у египтян была своя повседневная письменность – иератическая, а позже демотическая.



Сравни бытовое письмо древних египтян и иероглифическое / Коллаж 24 канала

Миф: п ирамиды всегда были "древними"

Думаем, проблема в том, что в "исторических" фильмах о Древнем Египте пирамиды почти всегда показывают в их современном виде – старыми и покрытыми песком желтоватого цвета. Действительно, могло сложиться впечатление, что такими они были всегда.

Но на самом деле при фараонах пирамиды были белоснежными. Их строили из белого известняка, очень хорошо отполированного – поверхность пирамиды так отражала солнечные лучи, что на нее невозможно было смотреть.

Конечно, со временем камень стал неровным, покрылся песком, состарился. Но даже сейчас, согласись, пирамиды величественны. Трудно даже представить, насколько глубоко они поражали людей несколько тысяч лет назад.



Фрагмент облицовки Великой пирамиды в Гизе / Фото Национального музея Шотландии

Миф: древние греки ходили в тогах

Те же книги и фильмы составили образ древних греков или как мускулистых атлетов, или как седобородых философов. О, еще и одетых в какие-то тряпки на голое тело. Ну, ладно, не в тряпки, а в тоги.

Вот только греки не надевали тоги. На самом деле их изобрели этруски, от этого народа тоги позаимствовали их соседи римляне (собственно, они и назвали эту одежду тогами).

Римляне красили тоги, разрисовывали их. А белые тоги носили только "кандиды" – претенденты на государственные должности (отсюда и слово "кандидат"). Греки же носили плащи – гиматии. Которые, к слову, никогда не одевали на голое тело.



Картина Жака-Луи Давида "Смерть Сократа" / Фото Музея Метрополитен