Будиночок на березі озера, десь посеред лісу – гарний варіант, аби відірватися від галасливого світу на вихідні. І пропозицій таких осередків відпочинку чимало. Біда в тім, що вони часом схожі один на одного як дві краплі води.

Але і в пустелі одноманітності можна знайти унікальні оази, у яких людина і природа створили дещо неймовірне.

Сьогодні Men 24 розкаже і покаже добірку саме таких місцин.

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The Nolla Cabin, острів Валлісаарі, Фінляндія

Трикутні домівки. Що, не чув? Не звик? А треба. Це модно, трендово і стильно.

От, наприклад, невеликий будиночок із мінімумом зручностей (два ліжка і стіл) неподалік Гельсінкі. Але ж краєвид!

Sustainable Catskills A-Frame, Кергонксон, США

Киньмо погляд і на інший континент, у США.

Попри розташування глибоко в лісі, будинок зручний і дуже популярний.

Manshausen Cabins, острів Маншаузен, Норвегія

Якщо їхати не одному, а в компанії – можна у Норвегію, в котеджний комплекс.

Тут є вибір: можна взяти самітницьке бунгало з панорамними вікнами, а можна й загальний будиночок.

Vibo Traeveh, Віборг, Данія

Це дорогий дизайнерський котедж, створений VBA. Але тут пожити не можна.

Господарю проєкт так сподобався, що він вирішив мешкати тут сам. Ну, періодично.

Casa Cher, Мар Асуль, Аргентина

У далеких лісах Аргентини у 2012 році з'явився цей котедж.

Його фішка – дві великі скляні стіни, які, щоправда, можна закрити щільними шторами.

Vipp Shelter, озеро Іммельн, Швеція

Данська компанія Vipp створила відро для сміття з педаллю. Колись.

Тепер будинки Vipp купують мільйонери.

The Olson Cabin, Лонг-Бранч, США

Творіння групи архітекторів Olson Kundig. Цікаво, що орендувати котедж можна, але...

Хтозна, як саме. Просто ніхто не скаже, хто його власник.

Lot 6 cabin, Мезоу, США

Дизайнер цього котеджу став переможцем міжнародної премії AIA Spokane у 2018 році.

Помешкання розраховане на сім'ю з 6 людей, але, звісно, можна і менше.

A45, передмістя Нью-Йорка, США

У подібних будинках, цілком ймовірно, ми всі скоро будемо жити.

Усього-то й треба зрозуміти, що невеликої кухні й пари спальних місць цілком достатньо для повного щастя.

Kimo, Гундагай, Австралія

Будиночок на далеких австралійських рівнинах.

Крім житла матимеш окрему сауну і… Весільну церемонію у подарунок.

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