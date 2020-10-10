10 місць, де кожен чоловік мріяв би провести вихідні: фото
Будиночок на березі озера, десь посеред лісу – гарний варіант, аби відірватися від галасливого світу на вихідні. І пропозицій таких осередків відпочинку чимало. Біда в тім, що вони часом схожі один на одного як дві краплі води.
Але і в пустелі одноманітності можна знайти унікальні оази, у яких людина і природа створили дещо неймовірне.
- Сьогодні Men 24 розкаже і покаже добірку саме таких місцин.
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The Nolla Cabin, острів Валлісаарі, Фінляндія
Трикутні домівки. Що, не чув? Не звик? А треба. Це модно, трендово і стильно.
- От, наприклад, невеликий будиночок із мінімумом зручностей (два ліжка і стіл) неподалік Гельсінкі. Але ж краєвид!
Sustainable Catskills A-Frame, Кергонксон, США
Киньмо погляд і на інший континент, у США.
- Попри розташування глибоко в лісі, будинок зручний і дуже популярний.
Manshausen Cabins, острів Маншаузен, Норвегія
Якщо їхати не одному, а в компанії – можна у Норвегію, в котеджний комплекс.
- Тут є вибір: можна взяти самітницьке бунгало з панорамними вікнами, а можна й загальний будиночок.
Vibo Traeveh, Віборг, Данія
Це дорогий дизайнерський котедж, створений VBA. Але тут пожити не можна.
- Господарю проєкт так сподобався, що він вирішив мешкати тут сам. Ну, періодично.
Casa Cher, Мар Асуль, Аргентина
У далеких лісах Аргентини у 2012 році з'явився цей котедж.
- Його фішка – дві великі скляні стіни, які, щоправда, можна закрити щільними шторами.
Vipp Shelter, озеро Іммельн, Швеція
Данська компанія Vipp створила відро для сміття з педаллю. Колись.
- Тепер будинки Vipp купують мільйонери.
The Olson Cabin, Лонг-Бранч, США
Творіння групи архітекторів Olson Kundig. Цікаво, що орендувати котедж можна, але...
- Хтозна, як саме. Просто ніхто не скаже, хто його власник.
Lot 6 cabin, Мезоу, США
Дизайнер цього котеджу став переможцем міжнародної премії AIA Spokane у 2018 році.
- Помешкання розраховане на сім'ю з 6 людей, але, звісно, можна і менше.
A45, передмістя Нью-Йорка, США
У подібних будинках, цілком ймовірно, ми всі скоро будемо жити.
- Усього-то й треба зрозуміти, що невеликої кухні й пари спальних місць цілком достатньо для повного щастя.
Kimo, Гундагай, Австралія
Будиночок на далеких австралійських рівнинах.
- Крім житла матимеш окрему сауну і… Весільну церемонію у подарунок.
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