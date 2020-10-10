10 мест, где каждый человек мечтал бы провести выходные: фото
Домик на берегу озера, где-то посреди леса – хороший вариант, чтобы оторваться от шумного мира на выходные. И предложений таких очагов отдыха немало. Беда в том, что они порой похожи друг на друга как две капли воды.
Но и в пустыне однообразия можно найти уникальные оазисы, в которых человек и природа создали что-то невероятное.
- Сегодня Men 24 расскажет и покажет подборку именно таких мест и местностей.
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10 идеальных мест для отдыха от цивилизации
The Nolla Cabin, остров Валлисаари, Финляндия
Треугольные дома. Что, не слышал? Не привык? А надо. Это модно, трендово и стильно.
- Вот, например, небольшой домик с минимумом удобств (две кровати и стол) неподалеку Хельсинки. Но каков вид!
Sustainable Catskills A-Frame, Кергонксон, США
Бросим взгляд и на другой континент, в США.
- Несмотря на расположение глубоко в лесу, дом с удобствами и очень популярен.
Manshausen Cabins, остров Маншаузен, Норвегия
Если ехать не одному, а в компании – можно в Норвегию, в коттеджный комплекс.
- Здесь есть выбор: можно взять отшельническое бунгало с панорамными окнами, а можно и общий домик.
Vibo Traeveh, Виборг, Дания
Это дорогой дизайнерский коттедж, созданный VBA. Но здесь пожить нельзя.
- Хозяину проект так понравился, что он решил жить здесь сам. Ну, периодически.
Casa Cher, Мар-Азул, Аргентина
В далеких лесах Аргентины в 2012 году появился этот коттедж.
- Его фишка – две большие стеклянные стены, которые, правда, можно закрыть плотными шторами.
Vipp Shelter, озеро Иммельн, Швеция
Датская компания Vipp создала мусорное ведро с педалью. Когда-то.
- Сейчас дома Vipp покупают миллионеры.
The Olson Cabin, Лонг-Бранч, США
Творения группы архитекторов Olson Kundig. Интересно, что арендовать коттедж можно, но ...
- Кто знает, как именно. Просто никто не скажет, кто его владелец.
Lot 6 cabin, Мезоу, США
Дизайнер этого коттеджа стал победителем международной премии AIA Spokane в 2018 году.
- Помещение рассчитано на семью из 6 человек, но, конечно, можно и меньше.
A45, пригород Нью-Йорка, США
В подобных домах, по всей вероятности, мы все скоро будем жить.
- Всего-то и надо понять, что небольшой кухни и пары спальных мест вполне достаточно для полного счастья.
Kimo, Гундагай, Австралия
Домик на дальних австралийских равнинах.
- Кроме жилья получишь отдельную сауну и... Свадебную церемонию в подарок.
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