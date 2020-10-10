Домик на берегу озера, где-то посреди леса – хороший вариант, чтобы оторваться от шумного мира на выходные. И предложений таких очагов отдыха немало. Беда в том, что они порой похожи друг на друга как две капли воды.

Но и в пустыне однообразия можно найти уникальные оазисы, в которых человек и природа создали что-то невероятное.

Сегодня Men 24 расскажет и покажет подборку именно таких мест и местностей.

Интересность 10 общественных туалетов, способных растрогать и шокировать одновременно: фото

10 идеальных мест для отдыха от цивилизации

The Nolla Cabin, остров Валлисаари, Финляндия

Треугольные дома. Что, не слышал? Не привык? А надо. Это модно, трендово и стильно.

Вот, например, небольшой домик с минимумом удобств (две кровати и стол) неподалеку Хельсинки. Но каков вид!

Sustainable Catskills A-Frame, Кергонксон, США

Бросим взгляд и на другой континент, в США.

Несмотря на расположение глубоко в лесу, дом с удобствами и очень популярен.

Manshausen Cabins, остров Маншаузен, Норвегия

Если ехать не одному, а в компании – можно в Норвегию, в коттеджный комплекс.

Здесь есть выбор: можно взять отшельническое бунгало с панорамными окнами, а можно и общий домик.

Vibo Traeveh, Виборг, Дания

Это дорогой дизайнерский коттедж, созданный VBA. Но здесь пожить нельзя.

Хозяину проект так понравился, что он решил жить здесь сам. Ну, периодически.

Casa Cher, Мар-Азул, Аргентина

В далеких лесах Аргентины в 2012 году появился этот коттедж.

Его фишка – две большие стеклянные стены, которые, правда, можно закрыть плотными шторами.

Vipp Shelter, озеро Иммельн, Швеция

Датская компания Vipp создала мусорное ведро с педалью. Когда-то.

Сейчас дома Vipp покупают миллионеры.

The Olson Cabin, Лонг-Бранч, США

Творения группы архитекторов Olson Kundig. Интересно, что арендовать коттедж можно, но ...

Кто знает, как именно. Просто никто не скажет, кто его владелец.

Lot 6 cabin, Мезоу, США

Дизайнер этого коттеджа стал победителем международной премии AIA Spokane в 2018 году.

Помещение рассчитано на семью из 6 человек, но, конечно, можно и меньше.

A45, пригород Нью-Йорка, США

В подобных домах, по всей вероятности, мы все скоро будем жить.

Всего-то и надо понять, что небольшой кухни и пары спальных мест вполне достаточно для полного счастья.

Kimo, Гундагай, Австралия

Домик на дальних австралийских равнинах.

Кроме жилья получишь отдельную сауну и... Свадебную церемонию в подарок.