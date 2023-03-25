На допомогу тобі прийдуть ці 10 ознак. Вони можуть свідчити про те, що ти – токсична особистість. І чим більше ти зможеш поставити галочок навпроти пунктів, тим більше зусиль потрібно буде докласти, щоб налагодити комунікацію.

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10 ознак токсичності

1. Вони часто схильні ображати

Це люди, які вважають, що їхня точка зору вища за точку зору інших, і постійно скаржаться, ускладнюють побудову робочих або особистих стосунків з ними. Слід уникати образливих висловлювань і демонструвати повагу.

2. Вони завжди шукають проблеми, але не пропонують рішень

Скарги на щось не змінять ситуацію за помахом чарівної палички. Людина, яка постійно критикує і скаржиться на все, але не пропонує рішення, врешті-решт негативно впливає на все оточення і знижує моральний дух кожного. Ниття без рішення стає перешкодою й однією з головних причин, чому тебе можуть погано сприймати в оточенні. Замість того, щоб завжди думати про проблеми, думай про рішення.

3. Вони завжди бачать все негативно

Неможливо бути позитивним весь час, але і впадати в протилежну крайність теж не варто, адже з песимістами важко жити. Варто знайти здоровий баланс оптимізму та реалізму.



У них у більшості випадків усе має негативне забарвлення / Фото nakaridore

4. Вони ставляться до себе краще, ніж до інших

Це стосується тих, хто схильний ставити себе вище за інших. Вони часто вважають, що їхні проблеми більші, їхні ідеї кращі, а їхні думки про себе важливіші, ніж думки інших. Така схильність часто проявляється в тому, що вони перебивають співрозмовника або намагаються одразу кваліфікувати сказане ним, або навіть заперечують його слова. Тут варто навчитися слухати та не перебивати співрозмовника, навіть якщо здається, що він несе відверту маячню.

5. Вони завжди вважають себе правими

Неприйняття "ні" як відповіді, віра в те, що інші ніколи не мають рації, а ти не можеш помилятися, – велика проблема, яка спричиняє непорозуміння в будь-яких ситуаціях – від сім'ї до роботи. Невизнання того, що інші мають рацію, може призвести до того, що інші вважатимуть тебе нестерпним. Під час гарячої суперечки зроби крок назад, глибоко вдихни та запитай себе, в чому ти можеш бути неправим.

6. Вони не поважають особистий простір інших

І мова йде не лише про фізичний простір, але й про емоційний. Існують межі, які не варто перетинати, навіть якщо ти думаєш, що робиш це з добрими намірами. Ти повинен навчитися розпізнавати (а також приймати), коли хтось потребує трохи стриманості. Іноді, як людині, тобі просто потрібно трохи перепочити. Пам'ятай приказку: розмова – срібло, мовчання – золото.

7. Лицемірство

Чесність і повага – наріжні камені будь-яких стосунків, а лицемірство завжди проявляється в кінці. Тому найкраще залишити осторонь лицемірні або нещирі почуття і зосередитися на побудові справжніх стосунків, де є взаємна довіра. Замість того, щоб тягнути на собі емоційний багаж, просто скажи своєму партнеру те, що думаєш. Але будь обережним з формулюваннями. Пам'ятай, що твоя прямолінійність не завжди доречна.

8. Маніпуляція

Маніпулятори зазвичай переслідують власну вигоду, і це стає неприємним, коли цей факт стає очевидним для інших. Не варто недооцінювати, як швидко маніпулятивна поведінка може бути викрита – і як швидко ти можеш відлякати людей зі свого життя. Тому завжди дотримуйся наступного: повідомляй про свої наміри чітко, чесно і прозоро. Значно легше знайти партнера по команді, ніж ламати його під себе.



Токсичні люди схильні маніпулювати іншими / Фото Freepik

9. Недоречна принциповість

Ніколи не поважати авторитетів, бути вороже налаштованим, а також ставити під сумнів все і вся – не робить людину революціонером чи лідером, а скоріше дитиною у дорослому тілі. Будьте твердим, впевненим і кмітливим. Але не менш важливо розпізнавати, коли краще відступити та вислухати.

10. Брехня

Кажуть, що правда завжди виходить назовні, а у брехні короткі ноги. Існують нешкідливі випадки, коли ти можеш спокійно вдаватися до неї без докорів сумління, наприклад, коли твій бос запитує тебе, чи сподобався торт, який спекла його дружина. З іншими бажано бути чесними – не тільки для того, щоб принести користь іншим, але й для того, щоб зберегти свою самоповагу.

Варте уваги Чоловіками цих знаків Зодіаку дуже легко керувати: перевір, чи нема тебе серед них

Твоя токсичність може зруйнувати життя як людям навколо тебе, так і тобі самому. Тож ми рекомендуємо її позбуватися. Або бодай знижувати оберти. І ти зауважиш, наскільки легшим стане твоє життя.