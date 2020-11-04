Ти можеш прочитати десятки книг, які надихають до дій, слухати лекції та ходити на зустрічі з усілякими коучами. Але це зовсім не означає, що ти відразу ж станеш успішним і займешся нарешті саморозвитком. Men 24 дасть тобі 10 порад про саморозвиток, які варто взяти на озброєння, якщо ти хочеш рости та вдосконалюватися!

Саморозвиток – не лише про читання мотиваційної літератури. Годі сидіти на одному місці. Гайда щось робити. І на це тебе надихнуть 10 порад від Men 24.

Візьми на озброєння 10 порад, які допоможуть тобі виглядати розумнішим в очах інших

1. Отримані знання – не гарантія розвитку

Якщо ти думаєш, що достатньо лише отримати знання – то це геть зовсім не так. Інформаційний багаж – добре, але ще краще, якщо ти розумієш, як його використовувати. Тож ми рекомендуємо зосереджуватися не лише на теорії, а й пам'ятати про практику.



Отримані знання потрібно підкріплювати практикою / Фото unsplash

2. Ідея – чверть успіху

Якщо тобі спала на думку геніальна ідея, ми можемо тебе привітати. Так буває не з усіма. Але на цьому зупинятися не варто. Якщо ти не робитимеш нічого, очікуючи, що з неба впаде все для того, аби її втілити у життя, – ми змушені тебе засмутити. Так буває лише у кіно. Ідея гарна лише тоді, коли вона закріплена діями!

3. Не шукай можливості

Часто ми шукаємо мільярд відмазок, аби чогось не зробити. До прикладу, то світла не було вдома, аби працювати. То кіт перегриз кабель до смартфона. Хочеш мати можливість діяти – створюй її. Ти практично завжди маєш можливість брати ситуацію під свій контроль. Будь дорослим і відповідальним. Дій!



Можливість потрібно створювати, а не шукати / Фото unsplash

4. Твоя реакція важлива

Ти не повіриш, але лише на 10 відсотків твого життя впливають саме неконтрольовані обставини. Решта ж – твоя реакція на ці обставини. Тож потрібно навчитися правильно реагувати на те, що відбувається довкола тебе. Рекомендуємо концентруватися на позитиві та з будь-якої ситуації витягати максимум користі для себе.

5. Не почав сьогодні – не почнеш ніколи

Постав собі установку, що потрібно все виконувати саме тоді, коли це потрібно. Якщо ти відкладеш на потім або завтра – будь готовим до того, що це так і не втілиться у життя. Звичайно ж бувають винятки з цього правила. Але ми все одно наголошуємо на тому, що краще починати саме тоді, коли це необхідно. Щонайменше ти звільниш свій час, а також зможеш досягнути бажаного результату швидше.



Ніколи не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні / Фото unsplash

6. Ідеальних умов не буває

Ти можеш сидіти та вичікувати, коли зійдуться зорі, коли планети стануть в потрібний ряд у певному знаку Зодіаку, коли дощик у четвер закінчиться. Так в постійному очікуванні ідеальних умов ти можеш провести багато часу, який можна було б витратити з користю. Ба більше, ідеальні умови можуть не з'явитися ніколи, тож і твій задум ніколи не втілиться у життя?

7. Зміни не з'являються нізвідки

Якщо ти продовжиш робити те, що робиш досі, то й отримуватимеш те, що отримував. Нічого з неба не падає. Тож змінюй щось у своєму житті, якщо дійсно хочеш вийти з зони комфорту, яка тебе поглинула.



Саме ти – творець змін, тож не бійся їх / Фото unsplash

8. Не бійся змін

Часто зміни з'являються у нашому житті у найбільш відповідний і необхідний момент. Тож не варто їх боятися. Іди назустріч новому. Тобі однозначно сподобається те, що відбуватиметься далі.

9. Дисципліна важлива

Вона необхідна бодай для того, щоб поміж тим, що ти хочеш найбільше та тим, що хочеться зараз, ти обирав перше. Це дозволить тобі правильно розставляти пріоритети та навчитися чекати. Іноді саме очікування дозволить отримати саме той результат, який ти прагнув.

10. Важкий шлях – найкраща винагорода

Якщо ти відчуваєш, що на твоєму шляху низка перешкод, – результат принесе максимум задоволення. Пам'ятай про те, що успіх не дається легко.

Не забувай про те, що недостатньо читати мотиваційні книги. Встань зі свого дивана, почни нарешті робити кроки назустріч успіху та втіленню своєї мрії. Тобі сподобається, гарантуємо!

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