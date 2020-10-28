Ти надто багато працюєш, засиджуєшся на роботі, допомагаєш колегам, але... Усі вони підіймаються кар'єрними сходами, а ти – ні. Цілком імовірно, що одна з причин криється в тому, що ж ти говориш на роботі. До твоєї уваги 7 фраз, які ніколи не варто озвучувати на роботі. Вони бісять усіх. Особливо босів!

Ці фрази можуть стати на заваді твоєму кар'єрному росту. Тож Men 24 рекомендує ніколи їх не озвучувати на роботі!

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1. Мені за це не платять

Якщо ти зі своїх вуст випустив цю фразу. Так ще й при босові. То будь готовим до того, що рости кар'єрно на цій роботі ти просто не зможеш. Але тут є тонка грань, яку ти повинен чітко розуміти.

Відчуваєш, що на тебе накидують надто багато роботи? Не погоджуйся відразу, але й не кидайся грізними фразами. Спробуй пояснити, що у тебе зараз важливий проєкт, і ти б з радістю допоміг, але поки не маєш можливості.

Навчися відмовляти правильно та не ображати нікого. Таким чином ти почуватимешся добре та не зіпсуєш стосунки на роботі!



Ця фраза особливо не подобається босам, тож уникай її / Фото unsplash

2. Ти мав це зробити

Ця фраза може добряче зіпсувати стосунки зі своїми колегами. Знову ж, мовиться про різку подачу. Ще додай до цього грюкання по столу або відсутність смайликів у повідомленні, і це буде грізне комбо!

Згладжуй гострі кути. Для прикладу, можеш використати конструкцію: "наступного разу я б порадив... це полегшило б тобі життя". Пам'ятай про те, що тобі ще працювати з цими людьми!

3. Так не вийде!

Звичайно ж, ти можеш бути на всі 100% упевненим, що запропонований варіант не принесе бажаного результату. Але не потрібно відразу ж впиратися та наголошувати на тому, що таким чином нічого не вийде.

Спробуй не критикувати колег, а також їхні ідеї. Натомість запропонуй краще альтернативний варіант, який тобі спав на думку. Цілком імовірно, що саме твою ідею візьмуть на озброєння!



Спробуй не критикувати колег, а давати їм слушні поради / Фото unsplash

4. Я написав електронного листа ще тиждень тому

Твоя задача – не лише надіслати лист, а й переконатися, що адресат його отримав. Лише це дозволить тобі переконатися, що все йде за планом. Якщо ж тобі не відповіли – не соромся перепитатися, чи дійшов твій лист.

Виправдовування та звинувачення інших не роблять тебе відповідальнішим.

5. Я постараюся

На жаль, ця фраза має у собі кілька прихованих повідомлень: "я не впевнений, що зроблю це", "я зроблю це, але, можливо, не якісно", "я не зможу виконати задачу вчасно". Тож спробуй замінити звичне для нас слово "постараюся" на "зроблю".

Покажи босові свою компетентність та професійний підхід. Та й не надто варто применшувати свої уміння та можливості.



Ця фраза робить тебе некомпетентним в очах інших / Фото unsplash

6. Може це здається безглуздо, але...

Ця конструкція знецінює слова, які ти озвучиш. Тож не дивуйся, що після неї до тебе уже не ставитимуться як до професіонала.

Тож твоя задача – не занижувати значимість досягнень та правильно формувати думки. Використовуй краще фразу: "Я хочу запропонувати". Погодься, звучить краще.

7. Я дуже зайнятий

Знову ж, мовиться про подачу. Ця фраза може засмутити твого співрозмовника та змушувати почувати себе менш значущим. Тож спробуй послідкувати за своїм язиком. Особливо тоді, коли від роботи у тебе закипає голова.

Просто скажи, що виконуєш важливе доручення, і що відразу після завершення з радістю повернешся до питання / прохання. Ти змінюєш подачу, не ображаєш нікого, і тебе ніхто не діймає. Усе просто!

Пам'ятай про те, що на роботі важливий не лише зміст сказаного, а й манера подачі. Спробуй уникати різких формулювань, а також фраз, які автоматично налаштовують на невдачу. І буде тобі щастя на роботі!

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