Ты можешь прочитать десятки книг, которые вдохновляют к действиям, слушать лекции и ходить на встречи со всевозможными коучами. Но это вовсе не означает, что ты сразу же станешь успешным и займешься наконец саморазвитием. Men 24 даст тебе 10 советов о саморазвитии, которые стоит взять на вооружение, если ты хочешь расти и совершенствоваться!

Саморазвитие – не только о чтении мотивационной литературы. Хватит сидеть на одном месте. Айда что-то делать. И на это тебя вдохновят 10 советов от Men 24 .

Возьми на вооружение 10 советов, которые помогут тебе выглядеть умнее в глазах других

1. Полученные знания – не гарантия развития

Если ты думаешь, что достаточно только получить знания – это совсем не так. Информационный багаж – хорошо, но еще лучше, если ты понимаешь, как его использовать. Поэтому мы рекомендуем сосредоточиться не только на теории, но и помнить о практике.



Полученные знания нужно подкреплять практикой / Фото unsplash

2. Идея – четверть успеха

Если тебе пришла в голову гениальная идея, мы можем тебя поздравить. Так бывает не со всеми. Но на этом останавливаться не стоит. Если ты не будешь делать ничего, ожидая, что с неба упадет все для того, чтобы ее воплотить в жизнь, – мы вынуждены тебя огорчить. Так бывает только в кино. Идея хороша лишь тогда, когда она закреплена действиями!

3. Не ищи возможности

Часто мы ищем миллиард отмазок, чтобы чего-то не сделать. К примеру, то света не было дома, чтобы работать. Так кот перегрыз кабель к смартфону. Хочешь иметь возможность действовать – создавай ее. Ты практически всегда имеешь возможность брать ситуацию под свой контроль. Будь взрослым и ответственным. Действуй!



Возможность нужно создавать, а не искать / Фото unsplash

4. Твоя реакция важна

Ты не поверишь, но только на 10 процентов твоей жизни влияют именно неконтролируемые обстоятельства. Остальные же – твоя реакция на эти обстоятельства. Поэтому нужно научиться правильно реагировать на происходящее вокруг тебя. Рекомендуем концентрироваться на позитиве и с любой ситуации извлекать максимум пользы для себя.

5. Не начал сегодня – не начнешь никогда

Поставь себе установку, что нужно все делать именно тогда, когда это нужно. Если ты отложишь на потом или завтра – будь готов к тому, что это так и не воплотится в жизнь. Конечно же бывают исключения из этого правила. Но мы все равно подчеркиваем, что лучше начинать именно тогда, когда это необходимо. По меньшей мере ты освободишь свое время, а также сможешь достичь желаемого результата быстрее.



Никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня / Фото unsplash

6. Идеальных условий не бывает

Ты можешь сидеть и выжидать, когда сойдутся звезды, когда планеты станут в нужный ряд в определенном знаке Зодиака, когда дождик в четверг закончится. Так в постоянном ожидании идеальных условий ты можешь провести много времени, которое можно было бы потратить с пользой. Более того, идеальные условия могут не появиться никогда, поэтому и твой замысел никогда не воплотится в жизнь?

7. Изменения не являются ниоткуда

Если ты продолжишь делать то, что делаешь до сих пор, то и будешь получать то, что получал. Ничего с неба не падает. Поэтому меняй что-то в своей жизни, если действительно хочешь выйти из зоны комфорта, которая тебя поглотила.



Именно ты – создатель изменений, поэтому не бойся их / Фото unsplash

8. Не бойся изменений

Часто изменения появляются в нашей жизни в наиболее подходящий и необходимый момент. Поэтому не стоит их бояться. Иди навстречу новому. Тебе однозначно понравится то, что будет происходить дальше.

9. Дисциплина важна

Она необходима хотя бы для того, чтобы между тем, что ты хочешь больше всего и тем, что хочется сейчас, ты выбирал первое. Это позволит тебе правильно расставлять приоритеты и научиться ждать. Иногда именно ожидания позволит получить именно тот результат, который ты стремился.

10. Трудный путь – лучшая награда

Если ты чувствуешь, что на твоем пути ряд препятствий, – результат принесет максимум удовольствия. Помни о том, что успех не дается легко.

Не забывай о том, что недостаточно читать мотивационные книги. Встань со своего дивана, начни наконец делать шаги навстречу успеху и воплощению своей мечты. Тебе понравится, гарантируем!

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