10 відсотків мозку і 5 чуттів: розвінчуємо дивні міфи про людське тіло

У XXI столітті вчені активно копирсаються в людському геномі, навчилися лікувати чимало, як спершу здавалося, безнадійних захворювань. Але дещо про роботу людського організму досі – загадка.

Наприклад, скільки відсотків мозку людини насправді працює – два, десять, чи, може, всі сто? Або – скільки органів чуття є в людському тілі? Утім, за ретельного розгляду виявляється, що не так тут вже й багато від загадки.

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10% мозку – оце й усе, що в нас у голові працює

Припускаємо, цей міф виник у надрах каральної психіатрії початку XX століття. Тоді популярними були такі дивні думки… Що, скажімо, без лобної долі мозку можна прожити. А у приклад тодішні фахівці наводили випадки, коли людина нормально себе почувала, маючи серйозні ушкодження мозку.

Сучасні вчені все з'ясували, і від думок колег столітньої давності хіба жахаються.

Дійсно, окремі зони мозку людини можуть брати на себе функції пошкоджених ділянок (на цьому, власне, базується терапія після інсульту).

Але втрата частини мозку незворотно пошкоджує наш унікальний емоційний інтелект.

Емоційний інтелект – порівняно недавнє поняття. Нині його називають саме тією ознакою, яку нездатний отримати інтелект штучний. Завдяки емоційному інтелекту ми оцінюємо поведінку і почуття інших людей, реагуємо на них, та й взагалі – існуємо в соціумі.



Насправді у людини працює мозок на значно більше відсотків, аніж 10 / Фото unsplash

людина може не мати вигляд ерудита та інтелектуала, але завжди знати, як правильно вчинити у тій чи іншій ситуації, як сподобатися іншим людям тощо. Ані 2, ані 10 відсотків мозку тут не допоможуть.

Тож знай: навіть зараз, коли читаєш цю статтю, ти використовуєш куди більше, ніж десяту частину свого мозку

У людини є тільки п'ять чуттів

Зараз ми тобі відкриємо очі, якщо ти раніше цього не знав: деякі розділи сучасної психології розрізняють 33 чуття! Серед них – безліч таких, про які ти ніколи й не замислювався.

Як-от чуття балансу (якщо тебе будь-коли нудило в авто або після гулянки – то воно, порушення цього почуття).

Або чуття болю (погодься, це зовсім інше, ніж чуття дотику).

А ще чуття голоду, чуття розтягування м'язів, чуття нестачі кисню, чуття підвищеного тиску і так далі і тому подібне.

На фізичному рівні наше тіло відчуває набагато більше, ніж можна описати так званою "великою п'ятіркою" – зором, слухом, смаком, нюхом і дотиком.

Це цікаво Жіночий і чоловічий мозок: що ми про них знаємо і чи є між ними різниця