Например, сколько процентов мозга человека на самом деле работает – два, десять, а может, все сто? Или – сколько органов чувств есть в человеческом теле? Впрочем, при тщательном рассмотрении оказывается, что не так здесь уже много от загадки.
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10% мозга – вот и все, что у нас в голове работает
Предполагаем, этот миф возник в недрах карательной психиатрии начала XX века. Тогда популярными были такие странные мысли... Что, скажем, без лобной доли мозга можно прожить. А в пример тогдашние специалисты приводили случаи, когда человек нормально себя чувствовал, имея серьезные повреждения мозга.
- Современные ученые все выяснили, и от мнений коллег столетней давности ощущали разве что ужас.
- Действительно, отдельные зоны мозга человека могут брать на себя функции поврежденных участков (на этом, собственно, базируется терапия после инсульта).
- Но потеря части мозга необратимо повреждает наш уникальный эмоциональный интеллект.
Эмоциональный интеллект – сравнительно недавнее понятия. Сейчас его называют именно тем признаком, который не способен получить интеллект искусственный. Благодаря эмоциональному интеллекту мы оцениваем поведение и чувства других людей, реагируем на них, да и вообще – существуем в социуме.
На самом деле у человека работает мозг на значительно более процентов, чем 10 / Фото unsplash
Поэтому знай: даже сейчас, когда читаешь эту статью, ты используешь куда больше, чем десятую часть своего мозга
У человека есть только пять чувств
Сейчас мы тебе откроем глаза, если ты раньше этого не знал: некоторые разделы современной психологии различают 33 чувства! Среди них – множество таких, о которых ты никогда и не задумывался.
- А именно чувство баланса (если тебя иногда тошнило в машине или после гулянки – это оно, нарушение сего чувства).
- Или чувство боли (согласись, это совсем другое, чем осязание).
- А еще чувство голода, чувство растяжения мышц, чувство нехватки кислорода, чувство повышенного давления и так далее и тому подобное.
На физическом уровне наше тело испытывает гораздо больше, чем можно описать с помощью так называемой "большой пятерки" – зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания.
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