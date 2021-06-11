Например, сколько процентов мозга человека на самом деле работает – два, десять, а может, все сто? Или – сколько органов чувств есть в человеческом теле? Впрочем, при тщательном рассмотрении оказывается, что не так здесь уже много от загадки.

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10% мозга – вот и все, что у нас в голове работает

Предполагаем, этот миф возник в недрах карательной психиатрии начала XX века. Тогда популярными были такие странные мысли... Что, скажем, без лобной доли мозга можно прожить. А в пример тогдашние специалисты приводили случаи, когда человек нормально себя чувствовал, имея серьезные повреждения мозга.

Современные ученые все выяснили, и от мнений коллег столетней давности ощущали разве что ужас.

Действительно, отдельные зоны мозга человека могут брать на себя функции поврежденных участков (на этом, собственно, базируется терапия после инсульта).

Но потеря части мозга необратимо повреждает наш уникальный эмоциональный интеллект.

Эмоциональный интеллект – сравнительно недавнее понятия. Сейчас его называют именно тем признаком, который не способен получить интеллект искусственный. Благодаря эмоциональному интеллекту мы оцениваем поведение и чувства других людей, реагируем на них, да и вообще – существуем в социуме.



На самом деле у человека работает мозг на значительно более процентов, чем 10 / Фото unsplash

Так вот: человек может не выглядеть эрудитом и интеллектуалом, но всегда знать, как правильно поступить в той или иной ситуации, как понравиться другим людям и тому подобное. Ни 2, ни 10 процентов мозга здесь не помогут.

Поэтому знай: даже сейчас, когда читаешь эту статью, ты используешь куда больше, чем десятую часть своего мозга

У человека есть только пять чувств

Сейчас мы тебе откроем глаза, если ты раньше этого не знал: некоторые разделы современной психологии различают 33 чувства! Среди них – множество таких, о которых ты никогда и не задумывался.

А именно чувство баланса (если тебя иногда тошнило в машине или после гулянки – это оно, нарушение сего чувства).

Или чувство боли (согласись, это совсем другое, чем осязание).

А еще чувство голода, чувство растяжения мышц, чувство нехватки кислорода, чувство повышенного давления и так далее и тому подобное.

На физическом уровне наше тело испытывает гораздо больше, чем можно описать с помощью так называемой "большой пятерки" – зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания.