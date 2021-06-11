Наприклад, скільки відсотків мозку людини насправді працює – два, десять, чи, може, всі сто? Або – скільки органів чуття є в людському тілі? Утім, за ретельного розгляду виявляється, що не так тут вже й багато від загадки.
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10% мозку – оце й усе, що в нас у голові працює
Припускаємо, цей міф виник у надрах каральної психіатрії початку XX століття. Тоді популярними були такі дивні думки… Що, скажімо, без лобної долі мозку можна прожити. А у приклад тодішні фахівці наводили випадки, коли людина нормально себе почувала, маючи серйозні ушкодження мозку.
- Сучасні вчені все з'ясували, і від думок колег столітньої давності хіба жахаються.
- Дійсно, окремі зони мозку людини можуть брати на себе функції пошкоджених ділянок (на цьому, власне, базується терапія після інсульту).
- Але втрата частини мозку незворотно пошкоджує наш унікальний емоційний інтелект.
Емоційний інтелект – порівняно недавнє поняття. Нині його називають саме тією ознакою, яку нездатний отримати інтелект штучний. Завдяки емоційному інтелекту ми оцінюємо поведінку і почуття інших людей, реагуємо на них, та й взагалі – існуємо в соціумі.
Насправді у людини працює мозок на значно більше відсотків, аніж 10 / Фото unsplash
Тож знай: навіть зараз, коли читаєш цю статтю, ти використовуєш куди більше, ніж десяту частину свого мозку
У людини є тільки п'ять чуттів
Зараз ми тобі відкриємо очі, якщо ти раніше цього не знав: деякі розділи сучасної психології розрізняють 33 чуття! Серед них – безліч таких, про які ти ніколи й не замислювався.
- Як-от чуття балансу (якщо тебе будь-коли нудило в авто або після гулянки – то воно, порушення цього почуття).
- Або чуття болю (погодься, це зовсім інше, ніж чуття дотику).
- А ще чуття голоду, чуття розтягування м'язів, чуття нестачі кисню, чуття підвищеного тиску і так далі і тому подібне.
На фізичному рівні наше тіло відчуває набагато більше, ніж можна описати так званою "великою п'ятіркою" – зором, слухом, смаком, нюхом і дотиком.
Це цікаво Жіночий і чоловічий мозок: що ми про них знаємо і чи є між ними різниця