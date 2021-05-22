І дійсно, певні гендерні особливості у процесі досліджень виявили. Про деякі з них поговоримо сьогодні на Men 24.

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Біологія мозку

Одразу зауважимо, що ці особливості чи відмінності не вказують на те, що та чи інша стать краща, розумніша і так далі і тому подібне. Нейросексизм – це не про нас. І не про вчених, які вивчали цю проблематику.

Справи

Учений із Данії Берт Паккенберг порахував клітини мозку. На його переконання, у мозку чоловіка клітин у середньому більше на 4 мільйони. Та ба, у брейн-тестах жінки показують результати на 3% кращі, ніж чоловіки.

"Винне" у цьому мозолисте тіло – своєрідний провідник між правою і лівою півкулями мозку. У жінок воно товстіше, і з'єднань у ньому аж на 30% більше.

І ось яка виходить штука: через меншу кількість тих з'єднань чоловік зазвичай може якісно виконувати тільки одну справу, але не кілька одночасно.

Наприклад, коли чоловік читає – він майже нічого не чує ззовні. Коли чоловік голиться – він не поріжеться, поки з ним хтось не заговорить (чим порушить концентрацію).

А що ж жінка? Вон може успішно займатися одномоментно буквально безліччю справ. Чи є тут мінуси? Гм.

Не будемо акцентувати на них, але нагадаємо: керувати автомобілем, розмовляти телефоном і фарбувати губи одночасно – дуже погана ідея.



Чоловіки краще концентруються на справі, а жінки – полізадачні / Фото unsplash

Сон

Чоловіки й жінки сплять не однаково: у чоловіків електрична активність мозку уві сні падає на 70%, а у жінок – на 10%.

Це може бути пов'язане зі спадком первісних людей: чоловік повинен був глибоко відпочивати між виснажливими полюваннями, а жінка мала постійно стежити за домом і дітьми.

Мова

У лівій півкулі мозку у чоловіків є центр, відповідальний за мову. У жінок таких центрів два – великий у лівій півкулі, і малий у правій. Чому так є – наразі достеменно не зрозуміло, але наслідки воно має такі:

Чоловіки у мовленні спираються на чітку термінологію, акумулюють якнайбільший запас слів. Для жінок же важливіші інтонації та емоції.

Для чоловіка важливіше, щоб він розумів себе, для жінки – щоб її розумів співрозмовник.



Чоловіки краще орієнтуються в просторі, жінки – у спілкуванні / Фото unsplash

Простір

Орієнтація у просторі – сильна сторона чоловіків (у 92% випадків вони правильно обирають напрям), і слабка сторона жінок (правильних рішень у них тільки 8%). З цим пов'язане також вміння читати карти (у чоловіків воно значно краще).

Ось ще цікавої статистики: чоловіки правильно паркують автомобіль з першої спроби у 71% випадків. Тільки 22% жінок здатні на таке ж.

Зір

На сітківці ока є майже 7 мільйонів рецепторів, важливих для сприйняття кольору. За них відповідає Х-хромосома. Оскільки у жінок їх дві, то й палітру кольорів вони сприймають значно ширшу.

Для чоловіків синій – це синій, для жінок – тут і колір морської хвилі, і ніжний індиго, і справжній гранатовий, і леткий аквамарин… Аж дивно, що серед жінок менше геніальних художників, ніж серед чоловіків.

Ще вчені кажуть, що у жінок краще розвинений периферійний зір, а в чоловіків – тунельний. Саме тому чоловіки частіше (так-так) потрапляють у ДТП, і не можуть вдома знайти масло в холодильнику.

Натомість чоловіки краще бачать вночі й куди точніше визначають відстань "на око".



Чоловіки бачать менше кольорів, але краще бачать уночі / Фото unsplash

Слух, дотик, смак і нюх

Слух. Жінки краще розрізняють високочастотні звуки, зміни тону, а тому прекрасно знають, коли чоловіки брешуть. Чоловіки ж добре вловлюють звуки природи й розуміють, де розташоване джерело звуку. Тобто, якщо жінка першою почує нявкання кішки, то чоловік безпомилково вкаже, де його шукати.

Жінки краще розрізняють високочастотні звуки, зміни тону, а тому прекрасно знають, коли чоловіки брешуть. Чоловіки ж добре вловлюють звуки природи й розуміють, де розташоване джерело звуку. Тобто, якщо жінка першою почує нявкання кішки, то чоловік безпомилково вкаже, де його шукати. Дотик. Шкіра жінки у 10 разів чутливіша , ніж у чоловіка. Зате у чоловіків вона товстіша й міцніша, тож у них менше зморшок.

Шкіра жінки у 10 разів , ніж у чоловіка. Зате у чоловіків вона товстіша й міцніша, тож у них менше зморшок. Смак. Чоловіки краще смакують гірке і солоне. Жінки тонше відчувають солодке.

Чоловіки краще смакують гірке і солоне. Жінки тонше відчувають солодке. Нюх. А у цій царині жінкам немає рівних. Ніс жінки легко вловлює навіть феромони.

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