Наростити великі руки можна безліччю способів, тож чому не зробити цей процес цікавим для себе? Найкраще цьому сприяють всілякі виклики, які регулярно собі кидають спортсмени. Хочеш максимально підпалити свої руки? Тоді до твоєї уваги новий челендж на 1000 повторень за 30 хвилин.

Цей виклик від зірок фітнесу Джудімуфу та Тома Бойда. Це не перший випадок, коли вони удвох беруться за незвичайне фізичне випробування. Цього разу хлопці хочуть зробити 1000 повторень під час тренування рук.

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Іншими словами, зроби 1000 повторень згинань на біцепс і тяги на трицепс протягом 30 хвилин. Зауважимо, що вага мінімальна, а потрібно хлопцям виконувати у середньому 33 повторення на хвилину.

Оригінальне тренування рук

Джудімуфу після перших 100 повторень зауважує, що цей варіант нагадує тонізуюче тренування з 80-х років.

"Виконання якомога більшої кількості легких повторень за максимально короткий час насправді може бути хорошою розминкою перед звичайним тренуванням", – підкреслює він.

Том додає, що у них немає всебічного аналізу того, наскільки ефективне це тренування. Його мета: вивчити потенційні переваги тренування з високою частотою повторень та низькою вагою. І все без часу на відпочинок.

Хоча все починається досить легко, повторення швидко стають складнішими: Томові вдається виконати 1000 повторень за відведені 30 хвилин, а от Джуджу – 1150.

"Чесно кажучи, це не так безглуздо, як я думав. Я наполегливо рекомендую спробувати і вам", – каже він.

Дивися, як хлопці виконували виклик на 1000 повторень за 30 хвилин:

Том же наголосив, що брав участь у цьому виклику, думаючи, що це буде досить безглуздо. Але він думає, що дійсно зміг досягнути поставленої мети. Це тренування дало йому відчутну напругу. І це без зайвого виснаження його плечей і сухожиль. Ідеальне тренування для накачування рук, на його думку.

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Ти теж можеш спробувати кинути собі цей виклик. Ми переконані, що ти не лише впораєшся з ним, а й зможеш отримати неабияке задоволення від його виконання.