Нарастить большие руки можно множеством способов, поэтому почему не сделать этот процесс интересным для себя? Лучше этому способствуют различные вызовы, которые регулярно себе бросают спортсмены. Хочешь максимально поджечь свои руки? Тогда к твоему вниманию новый челлендж на 1000 повторений за 30 минут.

Этот вызов от звезд фитнеса Джудимуфу и Тома Бойда. Это не первый случай, когда они вдвоем берутся за необычное физическое испытание. На этот раз ребята хотят сделать 1000 повторений во время тренировки рук.

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Иными словами, сделай 1000 повторений сгибаний на бицепс и тяги на трицепс в течение 30 минут. Заметим, что вес минимальный, а нужно ребятам выполнять в среднем 33 повторения в минуту.

Оригинальная тренировка рук

Джудимуфу после первых 100 повторений замечает, что этот вариант напоминает тонизирующее тренировки с 80-х годов.

"Выполнение как можно большего количества легких повторений за максимально короткое время на самом деле может быть хорошей разминкой перед обычной тренировкой", – подчеркивает он.

Том добавляет, что у них нет всестороннего анализа того, насколько эффективна эта тренировка. Его цель: изучить потенциальные преимущества тренировки с высокой частотой повторений и низким весом. И все без времени на отдых.

Хотя все начинается довольно легко, повторение быстро становятся более сложными: Тому удается выполнить 1000 повторений за отведенные 30 минут, а вот Джуджу – 1150.

"Честно говоря, это не так глупо, как я думал. Я настоятельно рекомендую попробовать и вам", – говорит он.

Смотри, как ребята выполняли вызов на 1000 повторений за 30 минут:

Том же отметил, что участвовал в этом вызове, думая, что это будет довольно глупо. Но он думает, что действительно смог достичь поставленной цели. Эта тренировка дала ему ощутимое напряжение. И это без лишнего истощения его плеч и сухожилий. Идеальная тренировка для накачки рук, по его мнению.

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