Джойс Джекман з графства Ессекс 9 травня відзначила свій 102-й день народження. Колишня шеф-кухарка RAF вирішила не приховувати секрети свого довголіття. І вони здивують тебе!

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Що подарувало їй довголіття?

Пенсіонерка розповіла співробітникам будинку людей поважного віку, що "хороший секс і хороший херес", а також "шоколад" – життєво важливі для довгого та приємного життя.

Джойс відсвяткувала зі своєю сім'єю в будинку-інтернаті Сільверспрінгс у Торрінгтоні, що належить Care UK. Персонал закладу зробив жінці сюрприз. Вона отримала святковий торт.

Вона "не хотіла, щоб день закінчувався", вигукуючи: "У мене був такий чудовий день". Про це розповідають співробітники пансіонату.

Джойс – улюблена мешканка будинку

Зауважимо, що Джойс досі розгадує кросворд, читає газету і, звичайно, розважає персонал своїм гумором.

Джоанн Рікс, домашній менеджер Сільверспрінгс, додала: "Джойс – улюблена мешканка будинку – вона завжди смішить нас своїм фантастичним почуттям гумору і поглядом на життя. Було чудово бути частиною її особливого дня".



Джойс продовжує радіти життю / Фото Care UK

За її словами, у Сільверспрінгс докладають усіх зусиль, щоб допомогти мешканцям вести повноцінне життя. Тому святкування особливих подій і днів народження відіграє у цьому величезну роль.

Ми мали честь підняти келих хересу за неймовірне життя Джойс і вважаємо за честь мати її частиною нашої сім'ї Сільверспрінгс,

– додала Джоанн Рікс.

Джойс пережила своє кохання дитинства, Теренса Джекмана. За нього вона вийшла заміж у 1945 році. На жаль, у пари ніколи не було дітей. Попри це, Джойс обожнювала допомагати сусідам справлятися з їхньою малечею.

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А ще вона працювала у кондитерській, після чого вступила до лав Королівських військово-повітряних сил під час Другої світової війни.