Джойс Джекман из графства Эссекс 9 мая отметила свой 102-й день рождения. Бывшая шеф-повар RAF решила не скрывать секреты своего долголетия. И они удивят тебя!

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Что подарило ей долголетие?

Пенсионерка рассказала сотрудникам дома людей преклонного возраста, что "хороший секс и хороший херес", а также "шоколад" – жизненно важные для долгой и приятной жизни.

Джойс отпраздновала со своей семьей в доме-интернате Сильверспрингс в Торрингтоне, принадлежащем Care UK. Персонал заведения сделал женщине сюрприз. Она получила праздничный торт.

Она "не хотела, чтобы день заканчивался", восклицая: "У меня был такой замечательный день". Об этом рассказывают сотрудники пансионата.

Джойс – любимая жительница дома

Заметим, что Джойс все еще разгадывает кроссворд, читает газету и, конечно, развлекает персонал своим юмором.

Джоанн Рикс, домашний менеджер Сильверспрингс, добавила: "Джойс – любимая жительница дома – она всегда смешит нас своим фантастическим чувством юмора и взглядом на жизнь. Было прекрасно быть частью ее особенного дня".



Джойс продолжает радоваться жизни / Фото Care UK

По ее словам, в Сильверспрингсе прилагают все усилия, чтобы помочь жителям вести полноценную жизнь. Поэтому празднование особых событий и дней рождения играет в этом огромную роль.

Мы имели честь поднять бокал хереса за невероятную жизнь Джойс и считаем честью иметь ее частью нашей семьи Сильверспрингс,

– добавила Джоанн Рикс.

Джойс пережила свою любовь детства, Теренса Джекмана. За него она вышла замуж в 1945 году. К сожалению, у пары никогда не было детей. Несмотря на это, Джойс обожала помогать соседям справляться с их детьми.

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А еще она работала в кондитерской, после чего вступила в ряды Королевских военно-воздушных сил во время Второй мировой войны.