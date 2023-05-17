Вони розповідають про всі сторони життя, від романтичних стосунків до буднів у космосі. Вони смішні та зворушливі, красиві й, звісно, стильні – усі, від потужного бізнесмена до підлітка 70-х. Погляньмо на найстильніших телевізійних персонажів усіх часів, яких неможливо забути.

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Найяскравіші зразки чоловічого стилю з топових серіалів



Кендалл Рой (Джеремі Стронг), "Спадкоємці" / Фото HBO

Його роль брата-макіавелліста, жадібного до влади, зникає за перебігом серіалу, відкриваючи людину, поглинуту дитячою травмою і прагненням досягти успіху. Настільки, що Кендалл Рой з ненависного персонажа перетворюється на улюбленця глядачів "Спадкоємців". Він бездоганний у костюмі, а коли скидає краватку, переходить до дуже спокійного розкішного стилю водолазок і кашеміру.



Томас Шелбі (Кіліан Мерфі), "Гострі картузи" / Фото Netflix

Класичний британський стиль у найкращому вигляді. Інсайдери, які мають найкращі адреси на Савіл Роу, знають, як всі головні герої "Гострих картузів" на чолі з Томасом Шелбі віддають данину поваги англійській елегантності у всій її красі.



Джеймс-Патрік Марч (Еван Пітерс), "Американська історія жахів" / Фото FX

Засновник знаменитого готелю "Кортез" у 5 сезоні серіалу, створеного Раяном Мерфі. Він же – сумнозвісний серійний вбивця, який став одним із привидів готелю. І, до речі, Джеймс-Патрік Марч схиблений на перевдяганні.



Дон Дрейпер (Джон Гемм), "Божевільні" / Скриншот

Мабуть, найпопулярніший вигаданий персонаж усіх часів. Дон Дрейпер уособлює як славу, так і зворотний бік американської мрії. Він – артдиректор рекламного агентства, все життя в офісі, має дружину-модель і безліч коханок. Такі от 60-ті. У 2009 журнал Ask Men навіть назвав Дрейпера найвпливовішою людиною у світі – перед самим Бараком Обамою. Він носить сірий костюм як ніхто інший, зберігає запасну білу сорочку в шухляді свого столу і має велику колекцію краваток.



Вілл Байєрс (Ноа Шнапп), "Дивні дива" / Фото Netflix

Підлітки зі "Дивних див" дали нове життя стилю 70-х років. А феномен Вілла Байєрса такий, що має мільйони переглядів у тіктоці.



Тоні Сопрано (Джеймс Гандольфіні), "Клан Сопрано" / Скриншот

Тоні Сопрано був свого роду королем поло. Безформні графічні сорочки поло з рукавами XXL. Також був білий халат депресивного хрещеного батька і позбавлені смаку костюми мафіозі. Тоні був головним бандитом Нью-Джерсі, який виріс далеко від Мангеттена і шикарних міських головорізів. Огрядний мешканець передмістя, втілення картонної американської мрії. Але Тоні був ще й босом. Певним ідеалом первинної маскулінності. Блок агресивності, роз'їдений сумнівами.



Джим Моріарті (Ендрю Скотт), "Шерлок" / Скриншот

Простий костюм, розумний погляд: злий двійник Шерлока в однойменному британському серіалі Джим Моріарті грає бездоганно.



Лорн Малво (Біллі Боб Торнтон), "Фарго" / Скриншот

Якщо телевізійна адаптація фільму братів Коенів мала такий успіх, то це не стільки завдяки сценарію та сліпучій режисурі, скільки завдяки Лорну Малво, зіграному Біллі Бобом Торнтоном. Цей персонаж-кілер зі своєю неймовірною зачіскою і сирим образом має вигляд повного невдахи. Але у своєму непорушному спокої він приховує страшну загрозу. Просто сам диявол у чернечій одежі.



Френк Андервуд (Кевін Спейсі), "Картковий будинок" / Скриншот

Амбітний політик, що націлився на Білий дім, Френк Андервуд підіймається владними сходами у Вашингтоні завдяки своїм маніпулятивним навичкам. Він походить з американського Півдня, звідси його трохи затягнутий акцент і театральна манера триматися, врівноважена блакитною краваткою, як це подобається Бараку Обамі.



Гарві Спектр (Ґабріель Махт), "Форс-мажори" / Скриншот

Колекціонер жінок, фільмів (діалоги з яких він знає напам'ять), вінілових платівок і баскетбольних м'ячів з автографами, Гарві Спектр – нью-йоркський бізнес-адвокат, настільки блискучий, настільки вродливий і добре вдягнений, що став іконою стилю power dressing. У темному костюмі від Тома Форда, піджаку з широкими лацканами, квадратними плечима і боковими розрізами (обов'язково), бездоганно білій сорочці з запонками на рукавах, щедрою шовковою краваткою, білим клатчем, чисто виголеним підборіддям, волоссям, заправленим за вуха, зачесаним назад, і посмішкою на 32.



Джон Лютер (Ідрісс Ельба), "Лютер" / Скриншот

Джону Лютеру, детективу, який переслідує серійних вбивць, є до чого прагнути. Його методи на межі, його гнів, похований під незмінним сірим твідовим пальтом, виграють від імпозантного зросту з важкою ходою, яка майже релігійно окреслена в лондонському тумані.



Грегорі Хаус (Г'ю Лорі), "Доктор Хаус" / Скриншот

Занедбаний, сонний, пом'ятий, але геніальний, як Шерлок Голмс свого часу. Ми божеволіємо від нього. Попри його брутальність та манеру розв'язувати закручені медичні загадки, доктор Грегорі Хаус – все ж персонаж-гуманіст.



Джонатан Еймс (Джейсон Шварцман), "Вбити нудьгу" / Скриншот

Джонатан Еймс, письменник з дитячою душею, вирішує стати приватним детективом, розмістивши оголошення на сайті оголошень. Романтичного антигероя, залежного від травички й білого вина, грає найстильніший нащадок сім'ї Копполи, який компенсує брак зросту неабияким цинізмом і пристрастю до твідових піджаків і сорочок на ґудзиках.



Джиммі МакГілл, він же Сол Гудмен (Боб Оденкірк), "Краще подзвоніть Солу" / Скриншот

Схильність до візерункових краваток, невеличка лисина і непохитна балакучість роблять Сола Гудмена найстильнішим персонажем популярного серіалу Netflix. "Краще подзвоніть Солу", спін-офф "Пуститися берега", підкреслює яскраву людяність цього юриста-початківця, який прагне досягти успіху. Його комічні схеми, деякі з яких приречені на провал, співіснують тут з непохитною вірністю своїм близьким і щирим прагненням до справедливості. Це спосіб сказати, що стильний чоловік може бути клоуном, але він повинен навчитися грати в інші ігри, щоб набути глибини.



Агент Дейл Купер (Кайл Маклахлан), "Твін Пікс" / Скриншот

Хоча більшу частину легендарного кримінально-фантастичного серіалу Девіда Лінча він проводить у своєму бездоганному чорному костюмі спецагента ФБР, часто з гарною клубною краваткою, персонаж Кайла Маклахлана Дейл Купер отримує додаткові бали за піжаму (ймовірно, шовкову і, очевидно, дуже зручну), позачасову стрижку й одержиму любов до доброї кави та "домашніх" фруктових пирогів.



Омар Літтл (Майкл К. Вільямс), "Прослушка" / Скриншот

Омар Уайт, гангстер, який не боїться небезпечних наркодилерів вулиць Балтимора настільки, що регулярно краде їхню здобич. Він зачаровує тим, що привносить у "Прослушку" нотки божевілля і людяності. Персонаж вільний і трагічний, що гідно носить свої шрами на обличчі. Вайт є ідеальним контрапунктом до серіалу, який загалом занурений у приземлений соціальний реалізм.



Раст Коул (Меттью МакКонахі), "Справжній детектив" / Скриншот

Одного сезону з 8 епізодів вистачило, щоб зробити Раста Коула одним з найбільш пронизливих персонажів в історії телебачення. Замучена половина непоєднуваної пари копів, що вийшла на слід злочинної банди у Луїзіані, він має божевільну мудрість людини, яка повернулася з усього, але спустошена назавжди. Він занадто елегантний, культурний та інтелігентний для свого стану. Та навіть у ролі бродяги чи п'яного опудала він зберігає таємничу силу спокуси. Можливо, тому, що саме там він знаходить свою людяність.