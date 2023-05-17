Они рассказывают обо всех сторонах жизни, от романтических отношений до будней в космосе. Они смешны и трогательны, красивы и, конечно, стильны – все, от мощного бизнесмена до подростка 70-х. Посмотрим на самых стильных телевизионных персонажей всех времен, которых невозможно забыть.

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Самые яркие образцы мужского стиля из топовых сериалов



Кендалл Рой (Джереми Стронг), "Наследники" / Фото HBO

Его роль брата-макиавеллиста, жадного к власти, исчезает по ходу сериала, открывая человека, поглощенного детской травмой и стремлением добиться успеха. Настолько, что Кендалл Рой из ненавистного персонажа превращается в любимца зрителей "Наследников". Он безупречен в костюме, а когда снимает галстук, переходит к очень спокойному роскошному стилю водолазок и кашемира.



Томас Шелби (Килиан Мерфи), "Острые козырьки" / Фото Netflix

Классический британский стиль в самом лучшем виде. Инсайдеры, имеющие лучшие адреса на Савил Роу, знают, как все главные герои "Острых картузов" во главе с Томасом Шелби отдают дань уважения английской элегантности во всей ее красоте.



Джеймс-Патрик Марч (Эван Питерс), "Американская история ужасов" / Фото FX

Основатель знаменитого отеля "Кортез" в 5 сезоне сериала, созданного Райаном Мерфи. Он же – печально известный серийный убийца, ставший одним из привидений отеля. И, кстати, Джеймс-Патрик Марч помешан на переодевании.



Дон Дрейпер (Джон Гэмм), "Безумцы" / Скриншот

Пожалуй, самый популярный вымышленный персонаж всех времен. Дон Дрейпер олицетворяет как славу, так и обратную сторону американской мечты. Он – арт-директор рекламного агентства, вся жизнь в офисе, имеет жену-модель и множество любовниц. Такие вот 60-е. В 2009 журнал Ask Men даже назвал Дрейпера самым влиятельным человеком в мире – перед самим Бараком Обамой. Он носит серый костюм как никто другой, хранит запасную белую рубашку в ящике своего стола и имеет большую коллекцию галстуков.



Уилл Байерс (Ноа Шнапп), "Очень странные дела" / Фото Netflix

Подростки из "Очень странных дел" дали новую жизнь стилю 70-х годов. А феномен Уилла Байерса таков, что имеет миллионы просмотров в тиктоке.



Тони Сопрано (Джеймс Гандольфини), "Клан Сопрано" / Скриншот

Тони Сопрано был своего рода королем поло. Бесформенная графическая рубашка поло с рукавами XXL. Также был белый халат депрессивного крестного отца и безвкусные костюмы мафиози. Тони был главным бандитом Нью-Джерси, выросшим вдали от Манхеттена и шикарных городских головорезов. Дородный житель пригорода, воплощение картонной американской мечты. Но Тони был еще и боссом. Определенным идеалом первичной маскулинности. Блок агрессивности, разъеденный сомнениями.



Джим Мориарти (Эндрю Скотт), "Шерлок" / Скриншот

Простой костюм, умный взгляд: злой двойник Шерлока в одноименном британском сериале Джим Мориарти играет безупречно.



Лорн Малво (Билли Боб Торнтон), "Фарго" / Скриншот

Если телевизионная адаптация фильма братьев Коэнов имела такой успех, то это не столько благодаря сценарию и ослепительной режиссуре, сколько благодаря Лорну Малво, сыгранному Билли Бобом Торнтоном. Этот персонаж-киллер со своей невероятной прической и сырым образом имеет вид полного неудачника. Но в своем незыблемом покое он скрывает страшную угрозу. Просто сам дьявол в монашеской одежде.



Фрэнк Андервуд (Кевин Спейси), "Карточный дом" / Скриншот

Амбициозный политик, нацелившийся на Белый дом, Фрэнк Андервуд поднимается по властной лестнице в Вашингтоне благодаря своим манипулятивным навыкам. Он происходит с американского Юга, отсюда его немного затянутый акцент и театральная манера держаться, уравновешенная голубым галстуком, как это нравится Бараку Обаме.



Гарви Спектр (Габриэль Махт), "Форс-мажоры" / Скриншот

Коллекционер женщин, фильмов (диалоги из которых он знает наизусть), виниловых пластинок и баскетбольных мячей с автографами, Гарви Спектр – нью-йоркский бизнес-адвокат, столь блестящий, столь красивый и хорошо одетый, что стал иконой стиля power dressing. В темном костюме от Тома Форда, пиджаке с широкими лацканами, квадратными плечами и боковыми разрезами (обязательно), безупречно белой рубашке с запонками на рукавах, щедрым шелковым галстуком, белым клатчем, чисто выбритым подбородком, волосами, заправленными за уши, и улыбкой на 32



Джон Лютер (Идрис Эльба), "Лютер" / Скриншот

Джону Лютеру, детективу, преследующему серийных убийц, есть к чему стремиться. Его методы на грани, его гнев, погребенный под неизменным серым твидовым пальто, выигрывают от импозантного роста с тяжелой походкой, почти религиозно очерченной в лондонском тумане.



Грегори Хаус (Хью Лори), "Доктор Хаус" / Скриншот

Запущенный, сонный, мятый, но гениальный, как Шерлок Холмс в свое время. Мы сходим с ума от него. Несмотря на его грубость и манеру решать закрученные медицинские загадки, доктор Грегори Хаус – все же персонаж-гуманист.



Джонатан Эймс (Джейсон Шварцман), "Убить скуку" / Скриншот

Джонатан Эймс, писатель с детской душой, решает стать частным детективом, разместив объявления на сайте объявлений. Романтического антигероя, зависимого от травы и белого вина, играет самый стильный потомок семьи Копполы, компенсирующий нехватку роста незаурядным цинизмом и пристрастием к твидовым пиджакам и рубашкам на пуговицах.



Джимми МакГилл, он же Сол Гудмэн (Боб Оденкирк), "Лучше звоните Солу" / Скриншот

Склонность к узорным галстукам, небольшая лысина и непоколебимая болтливость делают Сола Гудмена Самым стильным персонажем популярного сериала Netflix. "Лучше звоните Солу", спин-офф "Во все тяжкие", подчеркивает яркую человечность этого начинающего юриста, который стремится добиться успеха. Его комические схемы, многие из которых обречены на провал, сосуществуют здесь с непоколебимой верностью своим близким и искренним стремлением к справедливости. Это способ сказать, что стильный мужчина может быть клоуном, но он должен научиться играть в другие игры, чтобы обрести глубину.



Агент Дейл Купер (Кайл Маклахлан), "Твин Пикс" / Скриншот

Хотя большую часть легендарного криминально-фантастического сериала Дэвида Линча он проводит в своем безупречном черном костюме спецагента ФБР, часто с красивым клубным галстуком, персонаж Кайла Маклахлана Дейл Купер получает дополнительные баллы за пижаму (вероятно, шелковую и, очевидно, очень удобную), вневременную стрижку и одержимую любовь к хорошему кофе и "домашним" фруктовым пирогам.



Омар Литтл (Майкл К. Уильямс), "Прослушка" / Скриншот

Омар Уайт, гангстер, не боящийся опасных наркодилеров улиц Балтимора настолько, что регулярно ворует их добычу. Он очаровывает тем, что привносит в "Прослушку" нотки безумия и человечности. Персонаж свободный и трагичный, он достойно носит свои шрамы на лице. Уайт является идеальным контрапунктом к сериалу, который в целом погружен в приземленный социальный реализм.



Раст Коул (Мэттью МакКонахи), "Настоящий детектив" / Скриншот

Одного сезона из 8 эпизодов хватило, чтобы сделать Раста Коула одним из самых пронзительных персонажей в истории телевидения. Замученная половина несоединяемой пары копов, вышедшая на след преступной банды в Луизиане, он имеет сумасшедшую мудрость вернувшегося из всего человека, но опустошенного навсегда. Он слишком элегантен, культурен и интеллигентен для своего состояния. Но даже в качестве бродяги или пьяного чучела он сохраняет таинственную силу искушения. Может быть потому, что именно там он обретает свою человечность.