Тож природно, що для людини, яка прагне почуватися круто і мати чудовий вигляд, придбання якісних аксесуарів має бути одним із пріоритетів.
Звісно, ти дорослішаєш і змінюєш свої смаки, тож змінюється і твій вибір кольорів шкарпеток чи формату годинників. Та на якому б етапі життя ти не був, завжди варто заздалегідь міркувати, як би ти хотів презентувати себе в той чи інший момент або в тій чи іншій ситуації.
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Поміркував? Тепер поглянь нижче та звірся: там мало не вичерпний перелік аксесуарів, які могли спасти тобі на думку – і які дійсно повинен мати кожен чоловік.
Аксесуари, який повинен мати кожен чоловік
А як би ти хотів презентувати себе? / Фото master1305@freepik
- Хороший шкіряний ремінь. Є певні типи штанів, які не потребують застібання, щоб мати чудовий вигляд. Але загалом – навіть якщо твої штани ідеально сидять, все одно варто мати й носити ремінь.
- Затишні шкарпетки. Хрусткі й барвисті шкарпетки кабельної в'язки стали предметом для демонстрації поза домом. Особливо – з доречними чи абсолютно кумедними написами.
- Спортивні шкарпетки. Надягай їх, коли йдеш до спортзалу, але обирай такі, щоб вони не затьмарювали твою творчу жилку.
- Шкарпетки під костюм. Іноді доводиться відвідувати подію, яка вимагає костюма. А до нього треба відповідні аксесуари, і хороша пара шкарпеток є абсолютно необхідною.
- Хороші протисонцеві окуляри. Це такі, в яких ти зможеш комфортно займатися активним відпочинком, наприклад, кататися на човні, бути в кемпінгу або рибалити. А також такі, які ти береш на модні заходи, весілля чи у мандрівки.
- Повсякденні протисонцеві окуляри. Це має бути пара не надто коштовна, але стильна.
- Маска для обличчя. Covid – це ще не "давня історія", ба можуть "надійти" й інші віруси. Ось чому завжди корисно мати під рукою надійну маску для обличчя.
- Пляшка для напоїв. Раніше вони були лише спортивним аксесуаром, нині ж уже стали символом статусу – бо гідратація є ключовим фактором!
- Ключниця. Сьогодні вона стала предметом вишуканих гардеробів, давно вже не мовиться про чисту функцію.
- Надійний хронометр. Годинник у цьому списку – річ просто очевидна.
Придбання якісних аксесуарів має бути одним із пріоритетів для чоловіка / Фото freepik
- Чохол для ноутбука. Не кидай свій ноутбук в сумку без захисту. Кожен, хто коли-небудь проливав воду на сумку, знає, що справді варто витрачати 12 секунд на те, щоб помістити пристрій в чохол і застебнути блискавку.
- Надзвичайно велика сумка. У 2023 році мати велику колекцію сумок – це практично вимога. І якщо ти з тих людей, які намагаються пакувати речі абияк, або тобі подобається вміщати спортивне спорядження, обід і робочі речі в одну місткість, то велика сумка конче повинна бути у твоєму арсеналі.
- Менша сумка. І навпаки, для випадків, коли потрібно взяти з собою лише гаманець, телефон, ключі та, можливо, книгу, знадобиться мініатюрна сумка.
- Сумка вихідного дня. Поїздки на вихідні чи канікули – популярний вид відпочинку, тож, мабуть, варто мати гарну сумку середнього розміру, яка уможливить дводенні прогулянки у новому місті чи навіть на природі.
- Практичний гаманець. Для карток, монет, купонів, жетонів та всього іншого, що ти носиш із собою.
- Вишуканий тримач для карток. Якщо ти не носиш із собою готівку в певних ситуаціях, то можеш легко обійтися без гаманця.
- Індивідуальний чохол для телефону. Середньостатистична людина витрачає на свій телефон 3 години 15 хвилин щодня. І ці цифри є переконливим аргументом на користь особливого чохла для телефону. Тільки вибери щось, що відповідатиме твоєму стилю.
- Багато краваток. Ну, просто краваток ніколи не буває забагато. А чудова дизайнерська краватка ніколи не загубиться.
- Чорна краватка-метелик. Визнаємо класику й наполегливо рекомендуємо мати таку напоготові на випадок, коли потрібно буде діяти офіційно.
- Модна обкладинка для паспорта. Твій паспорт – це найцінніше посвідчення особи, тож чому б не ставитися до нього з повагою, на яку він заслуговує?