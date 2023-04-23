Поэтому естественно, что для человека, который стремится чувствовать себя круто и выглядеть прекрасно, приобретение качественных аксессуаров должно быть одним из приоритетов.
Конечно, ты взрослеешь и меняешь свои вкусы, так что меняется и твой выбор цветов носков или формата часов. Но на каком бы этапе жизни ты ни был, всегда стоит заранее рассуждать, как бы ты хотел представлять себя в тот или иной момент или в той или иной ситуации.
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Порассуждал? Теперь посмотри ниже и сверься: там едва ли не исчерпывающий перечень аксессуаров, которые могли прийти тебе в голову – и которые действительно должен иметь каждый мужчина.
Аксессуары, которые должен иметь каждый мужчина
А как ты хотел бы презентовать себя? / Фото master1305@freepik
- Хороший кожаный ремень. Есть определенные типы брюк, которые не нуждаются в застегивании, чтобы выглядеть великолепно. Но в общем – даже если твои штаны идеально сидят, все равно следует иметь и носить ремень.
- Уютные носки. Хрустящие и красочные носки кабельной вязки стали предметом для демонстрации вне дома. Особенно с уместными или совершенно забавными надписями.
- Спортивные носки. Надевай их, когда идешь в спортзал, но выбирай такие, чтобы они не затмевали твою творческую жилку.
- Носки под костюм. Иногда приходится посещать события, требующие костюма. А к нему нужно соответствующие аксессуары, и хорошая пара носков абсолютно необходима.
- Хорошие солнцезащитные очки. Это такие, в которых ты сможешь комфортно заниматься активным отдыхом, например кататься на лодке, быть в кемпинге или рыбачить. А также такие, которые ты берешь на модные мероприятия, свадьбы или путешествия.
- Повседневные солнцезащитные очки. Это должна быть пара не слишком дорогая, но стильная.
- Маска для лица. Covid – это еще не "древняя история", а еще могут "поступить" и другие вирусы. Вот почему всегда полезно иметь под рукой надежную маску для лица.
- Бутылка для напитков. Раньше они были только спортивным аксессуаром, сейчас уже стали символом статуса – потому что гидратация является ключевым фактором!
- Ключница. Сегодня она стала предметом изысканных гардеробов, давно уже не идет речи о чистой функции.
- Надежный хронометр. Часы в этом списке – вещь просто очевидная.
Приобретение качественных аксессуаров должно быть одним из приоритетов для мужчины / Фото freepik
- Чехол для ноутбука. Не бросай свой ноутбук в сумку без защиты. Каждый, кто когда-либо проливал воду на сумку, знает, что действительно стоит тратить 12 секунд на то, чтобы поместить устройство в чехол и застегнуть молнию.
- Очень большая сумка. В 2023 году иметь обширную коллекцию сумок – это практически требование. И если ты из тех людей, которые пытаются паковать вещи кое-как, или тебе нравится вмещать спортивное снаряжение, обед и рабочие вещи в одну емкость, то большая сумка должна быть в твоем арсенале.
- Меньшая сумка. И наоборот, для случаев, когда нужно взять с собой кошелек, телефон, ключи и, возможно, книгу, понадобится миниатюрная сумка.
- Сумка для выходного дня. Поездки на выходные или каникулы – популярный вид отдыха, поэтому, пожалуй, стоит иметь хорошую сумку среднего размера, которая позволит двухдневные прогулки в новом городе или даже на природе.
- Практичный кошелек. Для карточек, монет, купонов, жетонов и всего другого, что ты носишь с собой.
- Изысканный держатель для карточек. Если ты не носишь с собой наличные в определенных ситуациях, то можешь легко обойтись без кошелька.
- Индивидуальный чехол для телефона. Среднестатистический человек тратит на свой телефон 3 часа 15 минут каждый день. И эти цифры являются убедительным доводом в пользу особого чехла для телефона. Только выбери что-то соответствующее твоему стилю.
- Много галстуков. Ну, просто галстуков никогда не бывает слишком много. А отличный дизайнерский галстук никогда не теряется.
- Черный галстук-бабочка. Признаем классику и настоятельно рекомендуем иметь такую наготове на случай, когда нужно будет действовать официально.
- Модная обложка для паспорта. Твой паспорт – это самое ценное удостоверение личности, так почему бы не относиться к нему с уважением, которого он заслуживает?