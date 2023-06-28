"Угоди Артеміди" названі на честь програми NASA з дослідження Місяця – Artemis. Вони розроблені спільно з Держдепом США та містять набір принципів і практик, спрямованих на забезпечення сталого і мирного освоєння Місяця та інших космічних об'єктів.

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Індія та Еквадор підписали "Угоди Артеміди"

Еквадор став 26 країною, яка підписала угоду – 21 червня в посольстві країни у Вашингтоні. А 22 червня Індія стала крайньою країною, яка підписала Угоди – під час державного візиту, в якому взяв участь прем'єр-міністр країни Нарендра Моді.

"Індія підписала "Угоди Артеміди", які просувають спільне бачення дослідження космосу на благо всього людства", – йдеться в заяві Білого дому.

на благо всього людства", – йдеться в заяві Білого дому. "Досягнення, зроблені в цю золоту еру досліджень, принесуть користь поколінню "Артеміди" в наших країнах і в усьому світі", – додав адміністратор NASA Білл Нельсон.



Церемонія підписання "Угод Артеміди" 21 червня 2023 у посольстві Еквадору у Вашингтоні / Фото NASA

Заява Білого дому про підписання Угод Індією також визначає співпрацю в космосі між найнаселенішою країною світу та США. NASA, зокрема, забезпечить підготовку астронавтів з Індійською організацією космічних досліджень (ISRO) – і це напередодні спільної місії на МКС у 2024.

Що не так із Китаєм та Росією

"Угоди Артеміди" започатковані у 2020 році, коли їх підписали представники 8 країн – США, Австралії, Канади, Японії, Люксембургу, Італії, Великої Британії та ОАЕ.

Передовсім Угоди мають допомогти уникнути конфліктів або непорозумінь, оскільки все більше країн починають досліджувати космос і Місяць.

оскільки все більше країн починають досліджувати космос і Місяць. Вони також містять зобов'язання щодо обміну науковими знаннями та забезпечення інтероперабельності космічної інфраструктури.

Утім, не всім подобається такий цивілізований підхід. Росія і Китай, скажімо, мають власні плани – побудувати базу на Місяці до середини 2030-х років. А Угоди називають "захопленням влади" з боку США та союзників.

У NASA справедливо зауважили, що ці обидві країни беруть участь у космічних перегонах, вже зараз висуваючи територіальні претензії на частини Місяця. Що, власне, характерно для Росії й Китаю і на Землі.