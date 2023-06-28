"Соглашения Артемиды" названы в честь программы NASA по исследованию Луны – Artemis. Они разработаны совместно с Госдепом США и содержат набор принципов и практик, направленных на обеспечение устойчивого и мирного освоения Луны и других космических объектов.

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Индия и Эквадор подписали "Соглашения Артемиды"

Эквадор стал 26 страной, подписавшей соглашение – 21 июня в посольстве страны в Вашингтоне. А 22 июня Индия стала крайней страной, подписавшей Соглашения во время государственного визита, в котором принял участие премьер-министр страны Нарендра Моди.

"Индия подписала "Соглашения Артемиды", которые продвигают общее видение исследования космоса во благо всего человечества", – говорится в заявлении Белого дома.

во благо всего человечества", – говорится в заявлении Белого дома. "Достижения, сделанные в эту золотую эру исследований, принесут пользу поколению "Артемиды" в наших странах и во всем мире", – добавил администратор NASA Билл Нельсон.



Церемония подписания "Соглашений Артемиды" 21 июня 2023 в посольстве Эквадора в Вашингтоне / Фото NASA

Заявление Белого дома о подписании Соглашений Индией также определяет сотрудничество в космосе между самой населенной страной мира и США. NASA, в частности, обеспечит подготовку астронавтов с Индийской организацией космических исследований (ISRO) – и это накануне совместной миссии на МКС в 2024 году.

Что не так с Китаем и Россией

"Соглашения Артемиды" основаны в 2020 году, когда их подписали представители 8 стран – США, Австралии, Канады, Японии, Люксембурга, Италии, Великобритании и ОАЭ.

Прежде всего Соглашения должны помочь избежать конфликтов или недоразумений, поскольку все большее число стран начинают исследовать космос и Луну.

поскольку все большее число стран начинают исследовать космос и Луну. Они также содержат обязательства по обмену научными знаниями и обеспечению интероперабельности космической инфраструктуры.

Впрочем, не всем нравится такой цивилизованный подход. Россия и Китай, скажем, вынашивают свои планы – построить базу на Луне к середине 2030-х годов. А Соглашения называют "захватом власти" со стороны США и союзников.

В NASA справедливо отметили, что эти обе страны принимают участие в космической гонке, уже сейчас выдвигая территориальные претензии на части Луны. Что, собственно, характерно для России и Китая и на Земле.