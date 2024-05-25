Проще говоря, ты имеешь развитый эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект – это, собственно, когда человек осознает и понимает собственное внутреннее состояние (мысли, эмоции, физические ощущения), способен регулировать себя, когда расстроен или возбужден, а также понимает, что могут чувствовать и думать другие.
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Что такое эмоциональный интеллект
Эмоциональный интеллект также свидетельствует о способность успешно общаться с другими, позволяя каждому чувствовать, что его видят, слышат, ценят и уважают. Психолог Steven M. Sultanoff, доктор философии и профессор, разбивает характеристики эмоционального интеллекта на такие составляющие:
- Эмпатия. Ты понимаешь, что чувствует другой человек и почему он так себя чувствует, не прибегая при этом к своим предубеждениям.
- Настойчивость. Ты идешь вперед, несмотря на трудности, и отличаешь реалистичные цели от нереалистичных.
- Самомотивация. Ты преодолеваешь инерцию или торможение, поддерживаешь прогресс и используешь положительные эмоции для ускорения.
- Самоконтроль. Ты можешь управлять своими эмоциями, даже самыми сильными, и решения принимаешь благодаря сочетанию эмоций и когниций.
Какие преимущества дает тебе эмоциональный интеллект:
- Лучшее общение и отношения с другими людьми.
- Способность сохранять спокойствие во время стресса.
- Больше шансов на трудоустройство.
- Положительный опыт для других, они ценят тебя.
- Лучшее сопереживание и понимание других.
- Эмоциональное самопонимание, что способствует эффективности.
- Настойчивость, которая ведет к завершению дел.
- Самомотивация, что способствует независимости.
- Самоконтроль, который управляет межличностными отношениями.
То есть если у тебя высокий эмоциональный интеллект, ты с большей вероятностью будешь иметь лучшие отношения в паре, семье и с друзьями, будешь иметь работу, которую хочешь, и достигнешь целей, которые себе ставишь.
Эмоциональный интеллект создает ряд преимуществ в жизни человека / Фото freepik
Какие фразы могут показать твои эмоционально-интеллектуальные черты
Если ты заметил, что часто используешь эти 3 фразы, возможно, преимущества эмоционального интеллекта уже на твоей стороне или ты находишься на пути к ним.
- "Я чувствую..." Если человек рассказывает, что чувствует, почему так себя чувствует и что ему нужно, это свидетельствует об эмоциональном интеллекте. Например, ты можешь сказать: "Я чувствую себя подавленным из-за беспорядка на кухне и был бы рад, если бы ты помогла мне убрать". Человек с высоким эмоциональным интеллектом выражает свои чувства, а потом что-то с ними делает. Человек с низким эмоциональным интеллектом будет просто избегать кухни, не понимая почему (низкое самосознание), или же может озвучивать пассивные агрессивные или откровенно агрессивные комментарии другим о том, какие они неряхи (отсутствие саморегуляции).
- "Я хочу..." Фраза демонстрирует эмоциональный интеллект, ведь может быть выражением любого желания, от простого до сложного. Она демонстрирует, что человек находится в гармонии с собой и имеет способность подтверждать и уважать свои желания.
- "Привет, как ты сегодня?" Этой фразой эмоционально умный человек проявляет искреннее любопытство и действительно имеет это в виду, а не говорит формально.
Почему некоторые люди имеют более высокий эмоциональный интеллект, чем другие?
Эмоциональный интеллект человека формируется под влиянием примера родителей, школы, друзей, коллег, даже потребления медиа и соцсетей. Его можно развить, но нужны постоянные усилия и практика, ведь эмоциональный интеллект наиболее эффективен, когда он является частью ткани жизни человека. Когда он просто есть, а не включается или выключается.