Приготовление закуски из лаваша – возможность быстро и вкусно подкрепиться. Для их приготовления не требуется особых усилий, а также безумной затраты времени. А лучше всего, то что готовить такие снеки можно по открытым небом, не отходя от мангала.

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3 простые рецепты закусок из лаваша

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Ингредиенты:

Лаваш – 3 листа

Крабовые палочки – 300 граммов

Вареные яйца – 4 штуки

Консервированная кукуруза – 1 банка

Пекинская капуста или листья салата

Майонез или мягкий крем-сыр



Рулет из лаваша с крабовыми палочками подарит ощущение праздника / Фото Foodman

Приготовление:

Вареные яйца натри на крупной терке. Крабовые палочки нарежь кубиками. Капусту или листья салата нарежь мелко. Лист лаваша равномерно смажь майонезом или крем-сыром. Сверху присыпь капустой или салатом. Следующий лист лаваша смажь майонезом, а также присыпь крабовыми палочками. Последний слой – кукуруза и вареные яйца. Сворачивай листы лаваша в плотный рулет, замотай в пищевую пленку и положи в холодильник на 1 час. Нарежь рулет на небольшие порции и наслаждайся!

Закуска в лаваше с сыром

Ингредиенты:

Колбаса

Сыр

Зеленый лук

Майонез

Лаваш

Вареные яйца – 1 – 2 штуки

Соль и перец – по вкусу



Закуску с сыром можно жарить как на сковороде, так и на мангале / Фото Takprosto

Приготовление:

Колбасу, сыр и яйца натри на терке. Нарежь зеленый лук. Все подготовленные ингредиенты смешай с майонезом. Выложи готовую смесь на лаваш, а также сверни в рулет. Нарежь на порции.

* Можешь из сырых яиц сделать кляр, пожарив куски рулета в нем.

Грибные конвертики из лаваша

Ингредиенты:

Шампиньоны – 450 граммов

Лук – 1 штука

Лаваш – 1 пачка

Сыр Сулугуни – 300 граммов

Оливковое масло – 10 – 20 граммов

Специи по вкусу



Грибные конвертики из лаваша понравятся тем, кто не ест мяса / Фото Zira

Приготовление:

Разогрей сковороду, влей немного оливкового масла и пожарь в ней нарезанные грибы и лук. Сначала туши их на среднем огне, а затем легко обжарь на большем. Готовую начинку охлаждаем и соединяем с тертым сыром. Хорошо все перемешиваем. Лаваш нарезаем на полоски и выкладываем начинку, формируя треугольники. Обжаривай треугольники или на сковороде, или на мангале с двух сторон.

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