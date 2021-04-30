Приготовление закуски из лаваша – возможность быстро и вкусно подкрепиться. Для их приготовления не требуется особых усилий, а также безумной затраты времени. А лучше всего, то что готовить такие снеки можно по открытым небом, не отходя от мангала.

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3 простые рецепты закусок из лаваша

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Ингредиенты:

  • Лаваш – 3 листа
  • Крабовые палочки – 300 граммов
  • Вареные яйца – 4 штуки
  • Консервированная кукуруза – 1 банка
  • Пекинская капуста или листья салата
  • Майонез или мягкий крем-сыр


Рулет из лаваша с крабовыми палочками подарит ощущение праздника / Фото Foodman

Приготовление:

  1. Вареные яйца натри на крупной терке.
  2. Крабовые палочки нарежь кубиками.
  3. Капусту или листья салата нарежь мелко.
  4. Лист лаваша равномерно смажь майонезом или крем-сыром. Сверху присыпь капустой или салатом.
  5. Следующий лист лаваша смажь майонезом, а также присыпь крабовыми палочками.
  6. Последний слой – кукуруза и вареные яйца.
  7. Сворачивай листы лаваша в плотный рулет, замотай в пищевую пленку и положи в холодильник на 1 час.
  8. Нарежь рулет на небольшие порции и наслаждайся!

Закуска в лаваше с сыром

Ингредиенты:

  • Колбаса
  • Сыр
  • Зеленый лук
  • Майонез
  • Лаваш
  • Вареные яйца – 1 – 2 штуки
  • Соль и перец – по вкусу


Закуску с сыром можно жарить как на сковороде, так и на мангале / Фото Takprosto

Приготовление:

  1. Колбасу, сыр и яйца натри на терке. Нарежь зеленый лук.
  2. Все подготовленные ингредиенты смешай с майонезом.
  3. Выложи готовую смесь на лаваш, а также сверни в рулет. Нарежь на порции.

* Можешь из сырых яиц сделать кляр, пожарив куски рулета в нем.

Грибные конвертики из лаваша

Ингредиенты:

  • Шампиньоны – 450 граммов
  • Лук – 1 штука
  • Лаваш – 1 пачка
  • Сыр Сулугуни – 300 граммов
  • Оливковое масло – 10 – 20 граммов
  • Специи по вкусу


Грибные конвертики из лаваша понравятся тем, кто не ест мяса / Фото Zira

Приготовление:

  1. Разогрей сковороду, влей немного оливкового масла и пожарь в ней нарезанные грибы и лук.
  2. Сначала туши их на среднем огне, а затем легко обжарь на большем.
  3. Готовую начинку охлаждаем и соединяем с тертым сыром. Хорошо все перемешиваем.
  4. Лаваш нарезаем на полоски и выкладываем начинку, формируя треугольники.
  5. Обжаривай треугольники или на сковороде, или на мангале с двух сторон.

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Приготовь своим друзьям эти крутые закуски из лаваша. Они однозначно станут отличным дополнением не только праздничного стола, но и классного пикника. Воспользуйся затяжными выходными сполна, наслаждаясь не только вкусной едой, но и возможностью провести время с людьми, которых ты любишь!