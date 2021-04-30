Приготовление закуски из лаваша – возможность быстро и вкусно подкрепиться. Для их приготовления не требуется особых усилий, а также безумной затраты времени. А лучше всего, то что готовить такие снеки можно по открытым небом, не отходя от мангала.
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3 простые рецепты закусок из лаваша
Рулет из лаваша с крабовыми палочками
Ингредиенты:
- Лаваш – 3 листа
- Крабовые палочки – 300 граммов
- Вареные яйца – 4 штуки
- Консервированная кукуруза – 1 банка
- Пекинская капуста или листья салата
- Майонез или мягкий крем-сыр
Рулет из лаваша с крабовыми палочками подарит ощущение праздника / Фото Foodman
Приготовление:
- Вареные яйца натри на крупной терке.
- Крабовые палочки нарежь кубиками.
- Капусту или листья салата нарежь мелко.
- Лист лаваша равномерно смажь майонезом или крем-сыром. Сверху присыпь капустой или салатом.
- Следующий лист лаваша смажь майонезом, а также присыпь крабовыми палочками.
- Последний слой – кукуруза и вареные яйца.
- Сворачивай листы лаваша в плотный рулет, замотай в пищевую пленку и положи в холодильник на 1 час.
- Нарежь рулет на небольшие порции и наслаждайся!
Закуска в лаваше с сыром
Ингредиенты:
- Колбаса
- Сыр
- Зеленый лук
- Майонез
- Лаваш
- Вареные яйца – 1 – 2 штуки
- Соль и перец – по вкусу
Закуску с сыром можно жарить как на сковороде, так и на мангале / Фото Takprosto
Приготовление:
- Колбасу, сыр и яйца натри на терке. Нарежь зеленый лук.
- Все подготовленные ингредиенты смешай с майонезом.
- Выложи готовую смесь на лаваш, а также сверни в рулет. Нарежь на порции.
* Можешь из сырых яиц сделать кляр, пожарив куски рулета в нем.
Грибные конвертики из лаваша
Ингредиенты:
- Шампиньоны – 450 граммов
- Лук – 1 штука
- Лаваш – 1 пачка
- Сыр Сулугуни – 300 граммов
- Оливковое масло – 10 – 20 граммов
- Специи по вкусу
Грибные конвертики из лаваша понравятся тем, кто не ест мяса / Фото Zira
Приготовление:
- Разогрей сковороду, влей немного оливкового масла и пожарь в ней нарезанные грибы и лук.
- Сначала туши их на среднем огне, а затем легко обжарь на большем.
- Готовую начинку охлаждаем и соединяем с тертым сыром. Хорошо все перемешиваем.
- Лаваш нарезаем на полоски и выкладываем начинку, формируя треугольники.
- Обжаривай треугольники или на сковороде, или на мангале с двух сторон.
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Приготовь своим друзьям эти крутые закуски из лаваша. Они однозначно станут отличным дополнением не только праздничного стола, но и классного пикника. Воспользуйся затяжными выходными сполна, наслаждаясь не только вкусной едой, но и возможностью провести время с людьми, которых ты любишь!