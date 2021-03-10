Мы не устаем напоминать тебе о том, что секс – очень приятное занятие. Но стоит помнить и о том, что он, как и любая другая физическая активность, может быть травматичным. Собственно, на этот раз Men 24 расскажет тебе, какая секс-поза может стать причиной повышенного травматизма для мужчин.

Если тебе всегда казалось, что больше всего шансов травмироваться во время секса, используя позицию всадница, то это не совсем так. Свет на статистику пролили ученые, которые провели исследование. Они и обнаружили, какая секс-поза может стать причиной перелома полового члена.

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Сотрудники Государственного университета Рио-де-Жанейро решили узнать, какая секс-поза опасна для мужчин. Они провели исследования и обнаружили, что ею является одна из любимых позиций сильной половины человечества. Случайность? Не думаем.

Эксперты изучали и проанализировали взаимосвязь между сексуальной позицией и серьезностью перелома полового члена. Согласно исследованию, именно doggy-style – наиболее опасная поза. Ученые заметили, что 41% обращений в больницу с травмами пениса связан именно с этой позицией.



Doggy-style считается наиболее опасной секс-позой / Фото Ella Byworth

Если ты ожидал на 2 позиции увидеть позу "всадница", то она заняла лишь 3 место с 10% обращений к специалистам. А вот "серебро" в антирейтинге заняла миссионерская позиция с 25,5% обращений.

Поэтому, если ты в следующий раз будешь колебаться между выбором позиции, следует помнить, что некоторые из них могут стать причиной повышенного травматизма. В позиции doggy-style и миссионерской именно ты управляешь процессом, поэтому нужно быть осторожнее. Иначе есть шансы, что ты дополнишь статистику ученых из Бразилии.