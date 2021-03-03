В феврале 2020 года, когда первые признаки пандемии коронавируса начали охватывать США, 40-летний уроженец Калифорнии Грэм Десерт устроил себе сумасшедший челлендж. Он решил выполнить 365 Мерфов за 365 дней.

Это изнурительная тренировка с кроссфита, которая состоит из бега на 1 милю, 100 подтягиваний, 200 отжиманий, 300 приседаний и еще одного бега на 1 милю, чтобы закрепить результат. Все это нужно выполнить в жилете с нагрузкой. А назван комплекс упражнений в честь покойного лейтенанта ВМС США Майкла П. Мерфи.

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Десерт боролся с Мерфами ежедневно: то идет дождь, то палящее солнце надоедает. Последний день испытаний Десерта – 20 февраля 2021. В целом он осилил 730 миль (1168 километров), 36 500 подтягиваний, 73 000 отжиманий и 109 500 приседаний в течение 365 дней.

Мы подчеркиваем, что упражнения желательно выполнять под наблюдением персонального тренера. Это позволит не навредить себе в желании выполнить очередной сумасшедший челлендж!

Почему? "Думаю, это меня просто заинтриговало... Мне нравится делать сложные вещи", – отметил он.

Лучшее время выполнения комплекса Мерфа – 34 минуты и 48 секунд, а вот худшее - 1 час и 30 минут, когда Десерт подхватил COVID-19 в конце декабря. Хотя эти Мерф ы , безусловно, были крепкими, он говорит, что они не были такими физически изнурительными, как в первый месяц испытаний.

К маю ему стало уже скучно выполнять упражнения. К июлю Десерт решил расширить свой режим тренировок, добавляя 3 – 4 мили пробежек в неделю, а также множество приседаний с отягощением.

"Я просто чувствовал, что мне нужно укрепить свое ядро, поэтому я также сделал несколько приседаний с отягощением внутри Мерфов. 200 приседаний с отягощением раз в неделю", – добавил он.

Для десерта опыт был не столько физическим испытанием, сколько испытанием умственной силы.

"Последовательная и настойчивая работа. Вот к чему все сводится. Кроме того, что-то вроде этого проверяет вашу способность справляться с трудностями. Это прямое отражение вашей способности решать проблемы, и мы можем применить это к чему угодно", – подчеркнул Десерт.

Поэтому Десерт на собственном примере доказал, что только с помощью упорного и последовательного труда ты сможешь достичь желаемого результата. И касается это не только построения тела, но и любых других задач.