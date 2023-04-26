У спільному проживання пари є багато переваг, перелік яких нескінченний. Але є і прикрий недолік – зникає твій особистий час та простір. Тепер ти живеш із кимось. Складніше зберігати секрети, доводиться ділитися багато чим, від захованих під подушкою цукерок до пароля на Нетфліксі.

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Після роботи ти зазвичай дивився фільм за склянкою улюбленого коктейлю з горілкою Nemiroff? Що ж, тепер закінчувати день доведеться тостом разом із твоєю парою. Ба й про вибір фільму доведеться домовлятися. Адже спільне життя – це завжди про баланс і компроміс.

Ось список основних правил для пар, які планують жити разом

Звички. У всіх нас є різні звички, деякі нешкідливі, деякі дивні, а деякі засуджуються. Ці звички обов'язково вилізуть, коли пара буде жити разом, безвідносно до того, наскільки ти обережний та уважний. Отже, якщо у тебе є звичка, яку ти не можеш змінити, краще сказати про неї своїй парі на початку стосунків. Так у вас буде більше шансів зрозуміти один одного, ніж коли шкідливі звички виявляться пізніше. Але і не треба мовчати, якщо твоя пара, умовно, не спускає воду в туалеті.

У всіх нас є різні звички, деякі нешкідливі, деякі дивні, а деякі засуджуються. Ці звички обов'язково вилізуть, коли пара буде жити разом, безвідносно до того, наскільки ти обережний та уважний. Отже, якщо у тебе є звичка, яку ти не можеш змінити, краще сказати про неї своїй парі на початку стосунків. Так у вас буде більше шансів зрозуміти один одного, ніж коли шкідливі звички виявляться пізніше. Але і не треба мовчати, якщо твоя пара, умовно, не спускає воду в туалеті. Межі. Навіть якщо ви живете парою, ти все одно можеш роздягатися – у цьому немає нічого страшного. Однак все ж варто підтримувати певний рівень загадковості перед партнером та зберігати певні межі між вами. Наприклад, загалом приймати душ разом – це окей, чистити зуби поруч – нормально, але коли хтось заходить до ванної кімнати без твоєї згоди – це вже не годиться. Парам, які планують жити разом, варто обов'язково узгодити набір правил поведінки у ванній.



Спільне життя – це завжди про баланс та компроміс / Фото freepik