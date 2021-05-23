До твоєї уваги 4 ознаки того, що під час схуднення ти втрачаєш саме м'язову масу, а не жир. Зверни на них увагу, щоб внести корективи у свій підхід до схуднення.

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1. Твої тренування здаються важчими, ніж зазвичай

Твої тренування різко стали важчими. А сам ти відчуваєш, що хочеш покінчити з ними. Звичайно, у всіх бувають погані дні, коли тренуватися не хочеться узагалі. Але якщо це відбувається протягом декількох днів, то це вже тривожний дзвіночок. У тебе просто стає менше м'язової сили. Тож і не дивно, що для звичних тренувань ти просто фізично стаєш не готовий.



Якщо ти відчуваєш слабкість та постійну втому – це тривожний дзвіночок / Фото Unsplash

2. Ти відчуваєш слабкість

Ти не тільки відчуєш наслідки втрати м'язової маси у тренажерному залі. Це ще й вплине на решту спектрів твого життя. Коли ти худнеш, ти їси занадто мало. А це, своєю чергою, впливає на м'язи. Їхня втрата може стати причиною погіршення координації, появи відчуття слабкості та млявості. Тому не потрібно різко худнути, якщо ти активно займаєшся спортом. Дуже скоро ти доведеш своє тіло до виснаження.

3. Твій відсоток жиру не зменшується

Якщо вага знижується, але ти не бачиш різниці у розмірах, це може бути поганим знаком. Постарайся простежити за відсотковим вмістом жиру. Це дозволить визначити, чи дійсно ти втрачаєш м'язову масу замість жиру. Тож не полінуйся використовувати ваги, які визначають вміст жиру в організмі. Як правило, у тренажерних залах такі є.



Якщо твоя вага знижується, але не міняються розміри – це поганий знак / Фото Unsplash

4. Ти надто швидко втрачаєш вагу

Коли твоя вага різко падає, це не завжди добре. Ясна річ, що хотілося б надзвичайно швидко досягнути бажаних результатів. Але задумайся, на які жертви іде твій організм, щоб "стати" таким як тобі хочеться. В ідеалі ти не втрачатимеш понад 1 кілограм на тиждень. Якщо ж більше, то слід бути максимально обережним, адже є шанси, що "тане" саме м'язова маса.

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Зверни увагу на ці фактори, щоб не позбуватися м'язової маси у бажанні схуднути. Пам'ятай про те, що нічого не відбувається миттєво, тож не варто прагнути схуднути за кілька тижнів на десяток кілограмів. Ні до чого хорошого це не доведе.