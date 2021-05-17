Якщо ти хочеш нарешті зайнятися своїм тіло, то без мотивації тобі просто не обійтися. До твоєї уваги кілька простих і ефективних порад, які допоможуть підвищити її рівень до максимуму!

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1. Вибери правильний одяг

Годі носити старі спортивні шорти та футболку. Одяг допомагає створювати відповідний настрій, надихаючи на тренування. Тож тобі потрібно вибрати нарешті зручний спортивний одяг, в якому ти подобатимешся собі. Як показують дослідження, професійний спортивний одяг і взуття мотивують займатися спортом і не пропускати тренування.



Тобі має бути комфортно у спортивному одязі, який ти носиш / Фото Unsplash

2. Додавай нововведення

Одне і те ж тренування щодня. Одні і ті ж рухи та підходи. Усе це може перетворити побудову власного тіла на рутину. Щоб подолати її, важливо регулярно переходити на новий графік тренувань. Також варто додавати нові вправи та кидати собі нові виклики.

3. Вмикай музику

Музика – відмінний стимул. Яскраві ритми та надихаючі тексти можуть підняти тобі настрій. Також за допомогою музики можна підтримувати темп під час виконання вправ. А ще музика може бути відмінним компаньйоном для тих, хто ходить до спортзалу без друзів або знайомих.



Музика може бути відмінним мотиватором для тебе / Фото Unsplash

4. Пам'ятай про воду

Експерти рекомендують випивати щонайменше півлітра води перед початком тренування. Для чого це необхідно? У твоєму тілі відбувається понад 10 мільйонів біохімічних реакцій на секунду. І більшість з них залежать від гідратації. Тож відмова від води – не найкраще, що ти можеш зробити, якщо плануєш тренуватися. Особливо, якщо враховувати той факт, що рідина під час занять активно виводиться з твого тіла.

5. Знайди напарника

Тобі необхідно знайти напарника для тренувань. Тоді у тебе буде додатковий стимул вийти з дому у ті дні, коли тобі надзвичайно лінь це робити. Тренування з напарником або другом можуть зробити вправи значно ефективнішими. А ще ви можете влаштовувати своєрідні змагання, які допомагатимуть досягати прогресу.



Тренуйся з друзями, щоб підтримувати мотивацію / Фото Unsplash

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Візьми на озброєння ці поради, щоб підтримувати свою мотивацію на високому рівні. Це дозволить тобі не лише досягати прогресу в побудові тіла своєї мрії, а й не зупинятися на половині шляху!