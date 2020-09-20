Творці художніх історичних чи схожих на історичні фільмів дбають про емоції глядача, іноді забуваючи про факти – заради красивої картинки та драматичного повороту сюжету. Так і виникають дивні кіноляпи, які помічає уважний глядач.

Men 24 зібрав для тебе кілька цікавих прикладів кіноляпів у фільмах, які претендують називатися історичними.

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"Хоробре серце" (Braveheart) 1995 року Мела Гібсона

Вільям Воллес і англійська королева Ізабелла Французька аж ніяк не могли мати романтичні стосунки. Шотландський герой помер у 1305 році, коли Ізабеллі було заледве 10 років Та й жила вона тоді у Франції.

У фільмі багато й інших неточностей: Воллес був сином лицаря, не селянина, а прізвисько "Хоробре серце" мав не він, а король Шотландії Роберт Брюс. Не кажемо вже про те, що у Шотландії в XIII столітті не носили кілти.



Кадр із фільму "Хоробре серце" Мела Гібсона 1995 року

"Троя" (Troy) 2004 року Вольфганга Петерсена

Описувані у фільмі події відбувалися приблизно на межі XIII – XII століть до нашої ери. Ні, парасоля від сонця тут не дивує, а от її металевий каркас зі спицями – цілком, адже його почали виготовляти лише через три тисячі років.

Згадаємо ще монети на очах у трупа, хоча їх тоді ще не було (монет, звісно, трупів було якраз більш ніж), і купу зброї у солдатів, яка з'явилася набагато пізніше.



Кадр із фільму "Троя" 2004 року Вольфганга Петерсена

"Гладіатор" (Gladiator) 2000 року Рідлі Скотта

Кажуть, цей фільм – рекордсмен за кількістю історичних ляпів. Наприклад, римський імператор Коммод (кінець ІІ століття) не гинув на арені (його спершу отруїли вином, а потім задушили змовники). А ще римляни ніколи не витягали на поле битви катапульти.

Особливо ж вразила німецька вівчарка – цю породу собак вивели лише у кінці XIX століття. Ну і команду "Вогонь!" від римських полководців чути щонайменше дивно, адже вогнепальну зброю не бачили раніше Х століття, та й то в Китаї.



Кадр із фільму "Гладіатор" 2000 року Рідлі Скотта

"Останній самурай" (The Last Samurai) 2003 року Едварда Цвіка

Події фільму відбуваються у 1876 році. І нічого б, але у кадрі часто миготить прапор США і 43 зірки на ньому. Дивно, адже 43 зірки на прапорі США з'явилися тільки в 1891 році. Але, можливо, сценаристи не вважали помилку у 15 років суттєвою.

А ще у японських солдатів є мушкети. Це не дивно, у той час вони вже були, але стріляють вони лише раз – потім їх треба перезарядити. Попри це у фільмі з мушкетів стріляють як з автоматів.



Кадр із фільму "Останній самурай" 2003 року Едварда Цвіка

"300 спартанців" (300) 2006 року Зака Снайдера

Можна почати з того, що спартанців насправді було не 300, а набагато більше. Деталі, але картинка б не вийшла такою вражаючою.

А ще дуже кумедно слухати міркування спартанців про цінності свободи, якщо згадати, наскільки жорстко вони поводилися з рабами, ба й з власними хворими та старими людьми.



Кадр із фільму "300 спартанців" 2006 року Зака Снайдера

І невеличкий бонус насамкінець: "Форест Гамп" (Forrest Gump) 1994 року Роберта Земекіса

Гамп розповів, що у 1975 році лейтенант Ден вклав їхні гроші в "якусь фруктову компанію" і так забезпечив безбідне існування до кінця життя.

Гм, але річ у тім, що перші публічні акції Apple випустила лише в грудні 1980.



Кадр із фільму "Форест Гамп" 1994 року Роберта Земекіса

І до теми 7 цікавих кіноляпів, які зміг би побачити тільки уважний кіноман

Коли переглядаєш фільми та бачиш у них ляпи – не будь суворим. Не забувай, що фільми ці все ж художні й не надто претендують на історичну точність. Як захочеш дізнатися про якусь історичну подію, якою вона була насправді – звернися до старої доброї книги (тільки ж, звісно, не художньої).