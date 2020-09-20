Создатели художественных исторических или похожих на исторические фильмов заботятся об эмоциях зрителя, иногда забывая о фактах – ради красивой картинки и драматического поворота сюжета. Так и возникают странные киноляпы, которые замечает внимательный зритель.

Men 24 собрал для тебя несколько интересных примеров киноляпов в фильмах, претендующих называться историческими.

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"Храброе сердце" (Braveheart) 1995 года Мела Гибсона

Уильям Уоллес и английская королева Изабелла Французская отнюдь не могли иметь романтических отношений . Шотландский герой умер в 1305 году, когда Изабелле было едва 10 лет Да и жила она тогда во Франции.

В фильме много и других неточностей: Уоллес был сыном рыцаря, а не крестьянина, а прозвище "Храброе сердце" имел не он, а король Шотландии Роберт Брюс. Не говорим уже даже о том, что в Шотландии в XIII веке не носили килты.



Кадр из фильма "Храброе сердце" Мела Гибсона 1995 года

"Троя" (Troy) 2004 года Вольфганга Петерсена

Описываемые в фильме события происходили примерно на рубеже XIII – XII веков до нашей эры. Нет, зонт от солнца здесь не удивляет, а вот его металлический каркас со спицами – вполне, ведь его начали изготавливать только через три тысячи лет.

Вспомним еще монеты на глазах у трупа, хотя их тогда еще не было (монет, конечно, трупов было как раз более чем), и кучу оружия у солдат, которое появилась гораздо позже.



Кадр из фильма "Троя" 2004 года Вольфганга Петерсена

"Гладиатор" (Gladiator) 2000 года Ридли Скотта

Говорят, этот фильм – рекордсмен по количеству исторических ляпов. Например, римский император Коммод (конец II в века) не погибал на арене (его сначала отравили вином, а потом задушили заговорщики). А еще римляне никогда не вытаскивали на поле битвы катапульты.

Особенно же поразила немецкая овчарка – эту породу собак вывели только в конце XIX века. Ну и команду "Огонь!" от римских полководцев слышать по меньшей мере странно, ведь огнестрельное оружие не видели прежде Х века, да и то в Китае.



Кадр из фильма "Гладиатор" 2000 года Ридли Скотта

"Последний самурай" (The Last Samurai) 2003 года Эдварда Цвика

События фильма происходят в 1876 году. И ничего бы такого, но в кадре часто мелькает флаг США и 43 звезды на нем. Удивительно, ведь 43 звезды на флаге США появились только в 1891 году. Но, возможно, сценаристы не сочли ошибку в 15 лет существенной.

А еще у японских солдат есть мушкеты . Это не удивительно, в то время они уже были, но стреляют они лишь раз – потом их надо перезарядить. Несмотря на это в фильме из мушкетов стреляют словно из автоматов.



Кадр из фильма "Последний самурай" 2003 года Эдварда Цвика

"300 спартанцев" (300) 2006 года Зака ​​Снайдера

Можно начать с того, что спартанцев на самом деле было не 300 , а гораздо больше. Детали, но картинка бы не получилась такой впечатляющей.

А еще очень смешно слушать рассуждения спартанцев о ценности свободы, если вспомнить, насколько жестко они обращались с рабами, и даже и с собственными больными и престарелыми людьми.



Кадр из фильма "300 спартанцев" 2006 года Зака ​​Снайдера

И небольшой бонус под конец: "Форест Гамп" (Forrest Gump) 1994 года Роберта Земекиса

Гамп рассказал, что в 1975 году лейтенант Дэн вложил их деньги в "какую-то фруктовую компанию" и так обеспечил безбедное существование до конца жизни.

Хм, но дело в том, что первые публичные акции Apple выпустила только в декабре 1980.



Кадр из фильма "Форест Гамп" 1994 года Роберта Земекиса

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