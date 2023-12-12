Розумні люди знають, що не варто дозволяти долі чи удачі вирішувати все. Натомість варто робити свій внесок у те, щоб зробити стосунки міцнішими чи кращими, звертаючи увагу на звички, розпорядок дня, спілкування і навіть управління емоціями.

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Тому що, врешті-решт, стосунки, про які не піклуються, можуть бути втрачені, можуть стати токсичними або можуть зазнати невдачі, і існує точка неповернення, після якої ти вже мало що можеш зробити, щоб їх врятувати.

1. Заплануйте свої зустрічі

Так само як у тебе є розклад для робочих справ, візитів до лікаря чи важливих проєктних зустрічей, так само важливо планувати час для побачень удвох.

І справа не в тому, щоб втратити спонтанність або стати занадто рутинними, а в тому, щоб переконатися, що у тебе є достатньо часу, щоб ділитися, спілкуватися і розмовляти з людиною, з якою ти перебуваєш у стосунках. Проводити час разом, не займаючись домашніми справами, не розмовляючи про роботу чи проблеми, дуже важливо, це допомагає зміцнити зв'язки та забезпечити більшу стабільність.



Варто планувати ваші зустрічі / Фото freepik

2. Вони шукають час для себе

Для того, щоб стосунки працювали, ти також повинен бути гарною особистістю, вміти залишатися наодинці, робити щось для себе, розвивати свої інтереси і смаки, мати хобі, щоб весь твій світ не зводився до твоєї партнерки, і щоб ти міг знати, ким ти є як особистість, коли ти залишаєшся наодинці.

Ідея полягає в тому, що твоє щастя не залежить від іншої людини і що ти можеш бути добрим до себе, щоб бути добрим до інших.

3. Зберігай відкритість

Відкритий розум може допомогти тобі у багатьох ситуаціях і стосунках, це те, що дозволяє тобі слухати без осуду, спробувати щось нове, розуміти точку зору інших людей і не дає тобі закриватися і розчаровуватися, коли все йде не так, як ти хочеш.

Як правило, у стосунках беруть участь двоє людей, і обидва повинні бути достатньо відкритими, щоб залишати місце один для одного, для їхніх звичок, поглядів, ідей та способів робити речі.



Будьте максимально відкритими один з одним / Фото vecstock

4. Не уникають сварок і суперечок

Сварки – це непогано, вони допомагають розв'язувати проблеми, розуміти, що йде не так, як це можна поліпшити або які є можливості для зростання і розвитку.

Але до суперечок треба ставитися з повагою, з готовністю вислухати і з комунікативними навичками, бо якщо вони відбуваються неправильно, з криками чи образами, вони можуть бути дуже шкідливими.

5. Вони працюють над своїм емоційним інтелектом

Емоційний інтелект – це одна з найважливіших форм інтелекту, завдяки якій ми краще взаємодіємо з іншими, можемо зрозуміти, що ми відчуваємо і чого потребуємо, звідки беруться емоції, гнів чи стрес, і як ми впливаємо на інших своєю поведінкою.

Для цього потрібно прислухатися до себе, попрацювати над самоаналізом, не замикатися в собі та не ігнорувати емоції, або навіть піти на терапію, і користь від цього залишиться не лише у стосунках.

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Скористайся цими хитрощами від розумних людей. Вони однозначно позитивно вплинуть на стосунки та клімат у вашій парі.