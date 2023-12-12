Умные люди знают, что не стоит разрешать судьбы или удачи решать все. Вместо этого следует вносить свой вклад в то, чтобы сделать отношения крепче или лучше, обращая внимание на привычки, распорядок дня, общение и даже управление эмоциями.

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Потому что, в конце концов, отношения, о которых не заботятся, могут быть потеряны, могут стать токсичными или могут потерпеть неудачу, и существует точка невозврата, после которой ты уже мало что можешь сделать, чтобы их спасти.

1. Запланируйте свои встречи

Так же как у тебя есть расписание для рабочих дел, визитов к врачу или важных проектных встреч, так же важно планировать время для свиданий вдвоем.

И дело не в том, чтобы потерять спонтанность или стать слишком рутинными, а в том, чтобы убедиться, что у тебя достаточно времени, чтобы делиться, общаться и разговаривать с человеком, с которым ты находишься в отношениях. Проводить время вместе, не занимаясь домашними делами, не говоря о работе или проблемах, очень важно, это помогает укрепить связи и обеспечить большую стабильность.



Следует планировать ваши встречи / Фото freepik

2. Они ищут время для себя

Для того чтобы отношения работали, ты тоже должен быть хорошей личностью, уметь оставаться наедине, делать что-то для себя, развивать свои интересы и вкусы, иметь хобби, чтобы весь твой мир не сводился к твоей партнерше, и чтобы ты мог знать, кем ты есть как личность, когда ты остаешься наедине.

Идея состоит в том, что твое счастье не зависит от другого человека и что ты можешь быть хорошим к себе, чтобы быть добрым другим.

3. Сохраняй открытость

Открытый ум может помочь тебе во многих ситуациях и отношениях, это то, что позволяет тебе слушать без порицания, попробовать что-то новое, понимать точку зрения других людей и не дает тебе закрываться и разочаровываться, когда все идет не так, как ты хочешь.

Как правило, в отношениях принимают участие два человека, и оба должны быть достаточно открытыми, чтобы оставлять место друг для друга, для их привычек, взглядов, идей и способов делать вещи.



Будьте максимально открыты друг с другом / Фото vecstock

4. Не избегают ссор и споров

Ссоры – это неплохо, они помогают решать проблемы, понимать, что идет не так, как это можно улучшить или какие возможности для роста и развития.

Но к спорам нужно относиться с уважением, с готовностью выслушать и с коммуникативными навыками, потому что если они происходят неправильно, с криками или обидами, они могут быть очень вредными.

5. Они работают над своим эмоциональным интеллектом

Эмоциональный интеллект – это одна из важнейших форм интеллекта, благодаря которой мы лучше взаимодействуем с другими, можем понять, что мы чувствуем и чего нуждаемся, откуда берутся эмоции, гнев или стресс, и как мы влияем на других своим поведением.

Для этого нужно прислушиваться к себе, поработать над самоанализом, не замыкаться в себе и не игнорировать эмоции или даже пойти на терапию, и польза от этого останется не только в отношениях.

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Воспользуйся этими уловками от умных людей. Они положительно повлияют на отношения и климат в вашей паре.