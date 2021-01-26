Стильно – означає дорого: 5 популярних міфів про чоловічий стиль

Усі ми – заручники міфів. І стосується це також нашого стилю. Чомусь більшість чоловіків свято переконані, що їм зовсім не потрібно турбуватися про власний зовнішній вигляд.

Джерело: Men 24

У нашому новому матеріалі ми спробуємо зруйнувати 5 поширених міфів, пов'язаних з чоловічим стилем.

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Чоловічий стиль уже давно обріс безліччю міфів. І всі вони стоять на заваді створенню ідеального образу для тебе, який міг би підкреслити не лише твій статус, а й додати тобі впевненості. Гайда разом з Men 24 руйнувати найпоширеніші міфи, пов'язані з чоловічим стилем!

1. Ти повинен бути в курсі трендів

Чомусь більшість чоловіків пов'язують стиль з модними тенденціями. Це певною мірою так, але не зовсім. Почнемо з того, що усе нове – добре забуте старе. Тож не дивуйся, що у новій колекції іменитого дизайнера ти побачиш речі, які лежать на горищі твого дідуся. Мода циклічна. Тож через кілька десятків років класичні фасони переосмислюють, удосконалюють та дарують їм нове життя.



Мода – циклічна, тому зовсім не обов'язково бути в курсі трендів / Фото Unsplash

І щоб бути стильним зовсім не потрібно бути в тренді. Важливо – обирати одяг, який відмінно на тобі сидітиме, підкреслюватиме твій характер. Також варто уникати елементів гардеробу, який не личать тобі по віку. Усе ж підліткові джинси з заниженою талією після 30 можуть виглядати щонайменше дивно.

2. Тобі потрібно мати ідеальне тіло

Ще одна хиба, пов'язана зі стилем. Ми, звичайно ж, звикли бачити одяг на фактурних манекенниках, які ходять по подіуму. Але це зовсім не означає, що на тобі геть увесь одяг виглядатиме відверто погано.

Під кожну статуру є певні крої та фасони, які дозволять підкреслити, наприклад, широкі плечі, міцні руки або ноги. Тож твоя задача – не брати першу ж пару джинсів, яка підходить тобі за розміром. Цілком імовірно, що вона на тобі висітиме лише тому, що твоє тіло недостатньо міцне. Або – що гірше – може розійтися по швах через твої накачані ноги.

3. Твій одяг формує думку про тебе

Ми, звичайно ж, хотіли б, щоб про нас думали не в контексті того, у що ми одягнені. Але, на жаль, ситуація дещо інакша. Ти не встигнеш привітатися, а про тебе уже складуть перше враження, яке уже не вийде переграти знову. Тож спробуй завжди мати добрий вигляд, бути доглянутим.

Одяг на тобі повинен бути чистим, приємно пахнути. За взуттям теж слід доглядати. Не варто забувати про зачіску та стрижку бороди. Усе це сформує певне враження про тебе.



Не забувай, що твій зовнішній вигляд формує перше враження про тебе / Фото Unsplash

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4. Якісний одяг – дорогий одяг

Ще одна поширена хиба більшості чоловіків – думки, що якісний одяг це лише про дорогий одяг. Насправді ж, усе не зовсім так. Ти можеш, до прикладу, підтримувати українських дизайнерів. Більшість з них мають індивідуальний підхід до клієнтів, можуть допомогти тобі підібрати оптимальний фасон. А ціна вбрання часто може бути в кілька разів нижчою, ніж в іменитих брендів.

5. Базовий гардероб нікому не потрібний

Ще одна помилка – відсутність базового гардеробу. Якщо ти хочеш бути стильним, але не витрачати при цьому багато грошей, – тобі однозначно потрібна база одягу. Тут ми більше розповіли, що має бути у базовому гардеробі кожного чоловіка. Якщо її не зробити, то в тебе одвічно поставатиме питання неможливості поєднати певні елементи свого гардероба.



Потурбуйся про базовий гардероб, щоб виглядати максимально стильно / Фото Unsplash

Бути стильним – не складно, не надто дорого, необхідно. Пам'ятай про те, що твій стиль формує перше враження про тебе!

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