Якщо хочеш виглядати стильним, і при цьому не забивати шафу безліччю непотрібних речей – слід для початку потурбуватися про формування базового гардеробу. Це дозволить не лише зекономити гроші, а й позбутися одягу, який ти уже давно не одягав і, швидше за все, вже більше не одягнеш.

Ясна річ, що поняття "базового" гардеробу для кожного буде мати своє значення, адже стиль у всіх нас різний. Men 24 розповість тобі про речі, які однозначно не будуть зайвими та допоможуть створювати нові образи не лише для прогулянок, а й ділових зустрічей.

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Чоловічі темно-сині джинси

Хай там як, а темно-синій денім уперто залишається модним десятки років. Завдяки своєму кольору такі джинси надзвичайно універсальні та підходять не лише для створення повсякденних образів, а й відмінно підійдуть для побачень та ділових зустрічей.

Не соромся поєднувати їх з класичними сорочками, піджаками, кардиганами, футболками, куртками-косухами або ж просто футболками.



Джинси можуть вдало поєднуватися з класичним стилем / Фото 34heritage

Чоловічі однотонні футболки

Навіщо ми включили до цього списку футболки? А тому, що у твоєму гардеробі точно є варіанти з логотипом гурту Nirvana, з Рікі і Морті, з Гарфілдом. Але можемо побитися об заклад, що простих однотонних футболок майже нема. І це трохи кепсько.

Рекомендуємо придбати кілька однотонних футболок білого, сірого, блакитного і чорного кольорів. Носи їх з кардиганом, піджаком або курткою.



У гардеробі мають бути однотонні футболки / Фото luxe digital

Чоловічі біла та блакитна сорочки

Якщо відкинути в бік думки про краватки, то сорочки – надзвичайно багатофункціональні. Їх можуть носити не лише офісні клерки або ж чемні студенти, а й просто ті, хто хоче виглядати стильно.

У базовому гардеробі обов'язково має знайтися місце для 2 – 3 сорочок кожного кольору, аби ви могли їх спокійно чергувати.



У твоїй шафі має бути 2 – 3 білі та блакитні сорочки / Фото Westland

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Чоловіча сорочка в клітинку

Цей варіант ідеально підійде для тих, хто вважає, що білий – не його. Сорочки у клітинку не лише чудово доповнять ваш повсякденний стиль, але можуть підійти й для ділових зустрічей. Щоправда, тут слід пам'ятати про просте правило:

Чим більша і контрастніша клітинка, тим менше така сорочка годиться. Для ділових зустрічей обирайте варіанти в пастельних кольорах. Дрібну клітинку можна ж сміливо одягати навіть з однотонним костюмом, доповнюючи це все краваткою.



Сорочка у клітинку підійде і до ділового образу / Фото Bowandtie

Чоловічі світшот і бомбер

Світшоти – надзвичайно функціональний елемент гардеробу. Його можна сміливо носити і з шортами, і зі спортивними штанами, і чіносами, і джинсами. Ну і вони ідеально підійдуть для холодної осені, тож потурбуйся про те, щоб у твоєму гардеробі з'явилося кілька крутих моделей.

Якщо спочатку бомбер створювали для пілотів, то зараз він став шалено популярним по всьому світу. У ньому ти почуватимешся стильним і активним, а всі навколо знатимуть, що поруч із ними свій чувак.



Чоловічий бомбер дозволяє виглядати стильним / Фото Your Average Guy Style

Чоловічий кардиган

У холодні осінні дні кардиган дозволятиме тобі не лише стильно виглядати, а й не мерзнути. Тим паче, що це такий елемент гардеробу, який можна спокійно поєднувати з іншими твоїми базовими речами: футболкою, сорочкою. А популярна сьогодні багатошаровість дозволяє з упевненістю одягати кардиган під куртку або парку.

Головне – не переборщити, аби не нагадувати місцевого божевільного.



Чоловічий кардиган дозволяє не мерзнути восени / Колаж 24 канал

Чоловічий класичний костюм

Ніхто не сперечатиметься з тим фактом, що хороший костюм лише прикрашає чоловіка. Чи потрібен у твоєму базовому гардеробі він? Звичайно ж, вирішувати тобі.

Слід чітко визначити для себе, як часто ти відвідуєш заходи, які потребують дотримання строгого дрес-коду. Якщо таки часто, то спочатку глянь на варіанти у темному кольорі. Це класичний варіант, який не буде зайвим ані на коктейльній вечірці, ані на зустрічі з бізнес-партнерами.



Хороший костюм прикрашає чоловіка / Фото Dockmenswear

Твій базовий гардероб може виглядати інакше. І це цілком нормально. Лиш дотримуйся простого правила при покупці нових речей: вони мають поєднуватися з тими, які у тебе вже є. Експериментуй, змінюй і не забувай про те, що тобі має бути максимально комфортно в тому, що ти на себе одягнув!