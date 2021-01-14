Співбесіда – надзвичайно важливий етап пошуку роботи. Усі ми чудово пам'ятаємо той факт, що спершу звертають увагу на наш зовнішній вигляд. А потім уже на червоний диплом з відзнакою та стажування у США. Тож Men 24 розповість, як одягнутися на співбесіду чоловікові, щоб підвищити шанси на те, що тебе візьмуть на роботу.

Тобі потрібно потурбуватися про свій зовнішній вигляд, якщо ти прагнеш справити хороше враження на потенційного роботодавця. Водночас ми наголошуємо на тому, що співбесіда – не побачення. Тож потрібно дотримуватися балансу. А поради Men 24 допоможуть тобі одягнутися на співбесіду без переживань.

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Офіційний одяг для ділової співбесіди

Волосся. Твоя зачіска має бути акуратною. Волосся недавно підстриженим.

Нігті. Вони повинні бути акуратно підстриженими та доглянутими. В ідеалі – після манікюру.

Краватка. Вона має бути однотонною з консервативним візерунком. Від яскравих кольорів краще відмовитися. У цьому випадку краватка повинна бути доповненням до ділового образу, але не притягувати до себе всю увагу.

Сорочка. Це повинна бути біла або блакитна однотонна сорочка. Обов'язково чиста та випрасована. Зверни увагу на комірці та манжети. Якщо вони затерлися – пора сорочку відправити на відпочинок і взяти іншу.

Костюм. Віддай перевагу темному однобортному костюму. Ти виглядатимеш максимально стримано, що й потрібно для співбесіди.

Нагрудна хустинка. Вона повинна бути акуратно складеною в кишеню.

Туфлі. Для співбесіди варто взути оксфорди. У них заокруглений носок і закрита шнурівка. Не забудь їх добре почистити та відполірувати.



Образ для ділової співбесіди має бути стриманим / Фото unsplash

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Повсякденний одяг для співбесіди

Волосся. Все те ж, що й з діловою співбесідою. Також варто пам'ятати, що голова повинна бути чистою. Здавалося б, усе й так зрозуміло. Але деякі чоловіки віддають перевагу творчому хаосу на голові.

Обличчя. Чомусь чоловіки вважають, що для звичайної співбесіди зовсім не обов'язково голитися, а дарма. Експерти рекомендують акуратно підстригти та вкласти бороду або ж чисто виголити обличчя. Усе залежить від того, чи є рослинність на твоєму обличчі.

Сорочка. Можеш спокійно обирати сорочку в клітинку. Але варто звернути увагу на її колір. Він повинен бути спокійним, пастельним.

Краватка. Якщо до сорочки личить краватка – можеш надягнути її. Але в таких співбесідах вона не є обов'язковим елементом.

Штани. Це можуть бути класичні джинси по фігурі або ж чиноси. Також можеш віддати перевагу брюкам. Головне – щоб вони чудово поєднувалися з сорочкою.

Взуття. Можеш взути класичні туфлі або ж шкіряні сліпони. Класичні кросівки теж підійдуть.

Шкарпетки. Вибери шкарпетки в тон до штанів або ж віддай перевагу якійсь яскравій моделі з веселим принтом. Чим ти не Джастін Трюдо?



Стиль для звичайної співбесіди вільніший / Фото unsplash

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Скористайся нашими порадами, щоб твій зовнішній вигляд не підкачав під час співбесіди. Тим паче, що немає нічого надзвичайно складного у тому, щоб вибрати відповідний одяг, який дозволить потенційному роботодавцю оцінити твій стиль.