Поб'ємося об заклад, що у твоїй шафі знайдеться бодай одна річ з Zara. І якщо це не буде одяг іспанського бренду, то однозначно десь завалявся уже легендарний паперовий пакет. Men 24 розповість тобі 10 маловідомих фактів про цей бренд. Зокрема, ми пояснимо шалену популярність пакетів Zara!

Zara – популярний бренд з 45-річною історією. Ти можеш бути далеким від світу моди, але точно чув про Zara. А ми на Men 24 вирішили підготувати для тебе 10 крутих фактів про іспанський бренд. Вони однозначно тебе здивують!

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1. Його заснував Амансіо Ортега 24 травня 1974 року. Уже через рік на вулиці Хуана Флореса в Ла-Коруньї відчинився перший магазин Zara. На кінець 2019 року налічувалося 2139 магазинів по всьому світу.



У світі налічується понад 2 тисячі магазинів Zara / Фото Unsplash

2. У 1988 році в Порту відчинили перший магазин Zara за межами Іспанії. Тоді це була найбільша подія в португальському місті до приїзду Сари Карбонеро (чарівна телеведуча та спортивна журналістка).

3. Амансіо Ортега народився у 1936 році у Бусдонго де Арбас (Леон). Якщо ти введеш в Google "Amancio Ortega joven", то здивуєшся, не побачивши жодної фотографії, на якій він зображений молодим. Виявляється, перша відома фотографія Ортеги зроблена 15 вересня 1999 року. Вона з'явилася на 7 сторінці першого звіту Inditex. Тоді йому було 63 роки!

4. Щороку Zara продає близько 1 мільярда предметів одягу по всьому світу. Припускаємо, що половину цих речей купує твоя дівчина.

5. Zara випускає 12 тисяч одиниць кожного одягу. Після цього його поширюють по всьому світу. Тож немає нічого дивного, що ти побачиш під час відпочинку за кордоном когось у такій же сорочці.



Якщо ти побачиш когось у такому ж костюмі – не дивуйся / Фото Unsplash

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6. Спочатку бренд мав називатися Зорба. На честь персонажа, якого зіграв Ентоні Квінн у стрічці 1964 року "Грек Зорба". Ця картина надзвичайно сподобалася Ортезі. Але, на жаль, ім'я уже було зайнятим, тож Амансіо довелося змінити його на Zara.

7. Ортега заробляє на рік, тільки дивідендів, на суму понад 340 мільйонів євро. За той час, який тобі потрібно було, щоб прочитати цю новину (умовних 3 хвилини), засновник Zara поклав майже 2000 євро на свій рахунок.

8. Магазин Zara на П'ятій авеню в Нью-Йорку коштував 324 мільйони доларів. Окупився він за лічені тижні.

9. "Дон Кіхот" має понад 380 тисяч слів. І він може вміститися на 4 або 5 бірках від Zara.

10. Термін служби паперового пакета Zara становить близько мільйона разів. І зовсім неважливо, чи носиш ти у ньому обіди на роботу, чи колекцію японських ножів. Він переживе це все!



Пакет Zara практично вічний / Фото unsplash

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Ну що ж, дочекаємося завершення локдауна, щоб вибратися в Zara й отримати омріяний пакет. У ньому однозначно буде зручно носити їжу в офіс.