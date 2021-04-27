Фитнес-тесты для спецназа – самое сложное в мире собеседование. На первом этапе отбора, эта строгая физическая оценка сокращает количество претендентов. Поэтому остаются только сильнейшие. А мы расскажем о суровых фитнес-тестах, которые сломали не одного желающего попасть на службу.

Справиться с этими задачами могут только самые сильные, выносливые и ловкие солдаты. Они в течение месяцев, а то и целых лет готовятся к тестам, чтобы пройти их с достоинством.

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Оно и неудивительно, ведь спецназ выполняет самые сложные военные миссии: от борьбы с терроризмом до спасения заложников. Поэтому слабакам и слабонервным тут не место! К твоему вниманию 5 самых суровых фитнес-тестов спецназа.

1. Специальная воздушная служба Великобритании

Это самое старое подразделение спецназа в мире, а также самое известное. По данным MSIG Warrior, процесс отбора изнурительный и считается одним из самых сложных в мире. Отсеивается более 85% претендентов.



Бойцы воздушной службы Великобритании с Маргарет Тэтчер / Фото Pinterest

Чтобы пройти квалификацию, новобранцы должны пройти такой тест:

Более 45 отжиманий

Более 45 приседаний

Бег на 2,4 километра менее чем за 9 минут и 30 секунд

Заплыв на 25 метров в воде в полной форме, держа оружие

Заплыв на 200 метров в униформе с 5-минутным водным патрулированием

Поиск подводных объектов и испытания на погружение

13-километровый забег по холмам (менее 60 минут)

2. Австрийская ягдкоманда

По данным MSIG Warrior, подготовка австрийской Jagdkommando (или JaKdo) настолько интенсивна, что только 15% новобранцев проходят дистанцию. Фитнес-тест знаменует начало 3-недельной тренировки по предварительному отбору. Она завершается 72-часовым испытанием на выживание.



Отбор к ягдкоманды завершается 72-часовым испытанием на выживание / Фото Pinterest

Чтобы пройти каждый кандидат должен превзойти соперников в:

Подтягивания (не менее 6 повторений)

Воздушные приседания (не менее 48 повторений)

Отжимания (не менее 41 повторения)

Приседания (не менее 25 повторений)

Прыжки с приседаний (не менее 25 повторений)

Бег на 2400 метров менее чем за 12 минут

3. Парашютисты спецназа Индии

Процесс отбора в Para SF Индии – один из самых сложных. Лишь 10% новобранцев проходят окончательный отбор. Вся программа рассчитана на 3 с половиной года, с обязательным бегом на 20 километров каждое утро и еженедельным маршем на 128 километров.



Каждое утро новобранцы индийского спецназа пробегают по 20 километров / Фото Facebook

Согласно MSIG Warrior, чтобы получить место, кандидаты должны пройти следующие испытания:

Бег на 5 километров менее чем за 20 минут

14 строгих подтягиваний

40 отжиманий менее чем за 1 минуту

80 приседаний менее чем за 2 минуты

Челночный бег 17 х 5 метров

4. Дельта-силы армии США

Как и все подразделения спецназа, Delta Force армии США окутана тайной. По данным MSIG Warrior, более 90% кандидатов не пройдут этап отбора. Этот фитнес-тест придумал основатель Delta Force – первый командир подразделения – Чарли Беквит в 80-х годах.



Фитнес-тест для подразделения придумал Чарли Беквит / Фото National Interest

Для его выполнения новобранцам нужно сделать:

Перевернутое ползания на 40 метров за 25 секунд

37 приседаний за 1 минуту

32 отжимания за 1 минуту

Бег, уклонение, прыжок менее чем за 24 секунды

Бег на 3 километра менее чем за 16 минут и 30 секунд

Заплыв на 100 метров полностью одетым, включая комбинезон

5. Сайерет Маткаль из Израиля

Он также известен как "Подразделение 269" или просто "Подразделение". Это подразделение спецназа Сил обороны Израиля. Чтобы присоединиться к сознательно скрытой команде, нужно почти 2 года. Большая часть процесса обучения строго засекречена.



Подготовка для Сайерет Маткаль максимально засекречена / Фото Pinterest

Но для начала нужно пройти фитнес-тест:

13 километровый бег (менее чем за 14 минут, цель – 11:05)

Приседания со штангой 60 килограммов (минимум 3 повторения, цель – 14)

Бег в жилете с отягощением 15 килограммов

Жим лежа 60 килограммов (минимум 3 повторения, цель – 14)

Подтягивание в жилете с отягощением 15 килограммов (минимум 3 повторения, цель – 14)

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