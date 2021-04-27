От Израиля к Великобритании: 5 жестких фитнес-тестов спецназа
Фитнес-тесты для спецназа – самое сложное в мире собеседование. На первом этапе отбора, эта строгая физическая оценка сокращает количество претендентов. Поэтому остаются только сильнейшие. А мы расскажем о суровых фитнес-тестах, которые сломали не одного желающего попасть на службу.
Источник:Men's Health
Справиться с этими задачами могут только самые сильные, выносливые и ловкие солдаты. Они в течение месяцев, а то и целых лет готовятся к тестам, чтобы пройти их с достоинством.
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Оно и неудивительно, ведь спецназ выполняет самые сложные военные миссии: от борьбы с терроризмом до спасения заложников. Поэтому слабакам и слабонервным тут не место! К твоему вниманию 5 самых суровых фитнес-тестов спецназа.
1. Специальная воздушная служба Великобритании
Это самое старое подразделение спецназа в мире, а также самое известное. По данным MSIG Warrior, процесс отбора изнурительный и считается одним из самых сложных в мире. Отсеивается более 85% претендентов.
Бойцы воздушной службы Великобритании с Маргарет Тэтчер / Фото Pinterest
Чтобы пройти квалификацию, новобранцы должны пройти такой тест:
- Более 45 отжиманий
- Более 45 приседаний
- Бег на 2,4 километра менее чем за 9 минут и 30 секунд
- Заплыв на 25 метров в воде в полной форме, держа оружие
- Заплыв на 200 метров в униформе с 5-минутным водным патрулированием
- Поиск подводных объектов и испытания на погружение
- 13-километровый забег по холмам (менее 60 минут)
2. Австрийская ягдкоманда
По данным MSIG Warrior, подготовка австрийской Jagdkommando (или JaKdo) настолько интенсивна, что только 15% новобранцев проходят дистанцию. Фитнес-тест знаменует начало 3-недельной тренировки по предварительному отбору. Она завершается 72-часовым испытанием на выживание.
Отбор к ягдкоманды завершается 72-часовым испытанием на выживание / Фото Pinterest
Чтобы пройти каждый кандидат должен превзойти соперников в:
- Подтягивания (не менее 6 повторений)
- Воздушные приседания (не менее 48 повторений)
- Отжимания (не менее 41 повторения)
- Приседания (не менее 25 повторений)
- Прыжки с приседаний (не менее 25 повторений)
- Бег на 2400 метров менее чем за 12 минут
3. Парашютисты спецназа Индии
Процесс отбора в Para SF Индии – один из самых сложных. Лишь 10% новобранцев проходят окончательный отбор. Вся программа рассчитана на 3 с половиной года, с обязательным бегом на 20 километров каждое утро и еженедельным маршем на 128 километров.
Каждое утро новобранцы индийского спецназа пробегают по 20 километров / Фото Facebook
Согласно MSIG Warrior, чтобы получить место, кандидаты должны пройти следующие испытания:
- Бег на 5 километров менее чем за 20 минут
- 14 строгих подтягиваний
- 40 отжиманий менее чем за 1 минуту
- 80 приседаний менее чем за 2 минуты
- Челночный бег 17 х 5 метров
4. Дельта-силы армии США
Как и все подразделения спецназа, Delta Force армии США окутана тайной. По данным MSIG Warrior, более 90% кандидатов не пройдут этап отбора. Этот фитнес-тест придумал основатель Delta Force – первый командир подразделения – Чарли Беквит в 80-х годах.
Фитнес-тест для подразделения придумал Чарли Беквит / Фото National Interest
Для его выполнения новобранцам нужно сделать:
- Перевернутое ползания на 40 метров за 25 секунд
- 37 приседаний за 1 минуту
- 32 отжимания за 1 минуту
- Бег, уклонение, прыжок менее чем за 24 секунды
- Бег на 3 километра менее чем за 16 минут и 30 секунд
- Заплыв на 100 метров полностью одетым, включая комбинезон
5. Сайерет Маткаль из Израиля
Он также известен как "Подразделение 269" или просто "Подразделение". Это подразделение спецназа Сил обороны Израиля. Чтобы присоединиться к сознательно скрытой команде, нужно почти 2 года. Большая часть процесса обучения строго засекречена.
Подготовка для Сайерет Маткаль максимально засекречена / Фото Pinterest
Но для начала нужно пройти фитнес-тест:
- 13 километровый бег (менее чем за 14 минут, цель – 11:05)
- Приседания со штангой 60 килограммов (минимум 3 повторения, цель – 14)
- Бег в жилете с отягощением 15 килограммов
- Жим лежа 60 килограммов (минимум 3 повторения, цель – 14)
- Подтягивание в жилете с отягощением 15 килограммов (минимум 3 повторения, цель – 14)
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Ну что, готов попробовать пройти сумасшедший фитнес-тест, чтобы попасть в спецназ? Тогда тренируйся еще больше, чтобы нарастить силу и выносливость!
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