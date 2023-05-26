А от жити злістю вже зовсім не нормально. Тому далі читай на Men 24 про 5 ознак, на які тобі варто відреагувати оперативно, якщо помітиш їх у собі, щоб не потрапити у пастку злості.

Також цікаво Українська міксологія: яка вона на смак і чому нею захоплюється весь світ

Неможливо терпіти будь-які незаконні дії

Природно дотримуватись громадського порядку та законів, але люди, які завжди живуть зі злістю, мають особливо суворі норми.

Будь-яке найдрібніше порушення, як-от перебігання дороги на червоне світло, розсердить таку людину та перетворить її на бурю, яка накриє усіх поруч, навіть близьких.

Гіперчутлива реакція на банальні слова

Навіть якщо це випадкове слово, навіть якщо це жарт, людина з гнівом у серці ніколи не зрозуміє або не прийме його.

Ба більше – збентежиться та буде рішуче наполягати на своєму невдоволенні. Навіть легкі жарти такі люди можуть сприймати як саркастичні чи зневажливі.



Не віддавай своє життя під контроль гніву / Фото cookie_studio@freepik

Нетерпимість до образ у свій бік

Для людей загалом природно, коли оточуючі зазнають несправедливості, негайно реагувати, часто – проявляти ініціативу та приймати рішення без вагань.

З людьми гніву все навпаки – якщо їх образили, вони хочуть негайно це виправити, щоб почуватися краще. А якщо це неможливо, ця думка все одно не покидатиме голову такої людини днями й ночами.

Правда тільки на одному боці

Люди з великою кількістю гніву вважають, що все неправильно, якщо не збігається з їхніми думками та світоглядом. А якщо почують аргументи проти, починають беззастережно сперечатися.

Починають одразу, не замислюючись, причому часто передня і задня частина їхньої розповіді не поєднуються, але завжди формує атмосферу досить жорсткою.

Нестримність у гніві призводить до великих помилок

Люди гніву – дуже нетерплячі. Вони вихлюпують свою злість на повну, бо зовсім не можуть її втримати. А в кінці не залишається нічого, пустка всередині.

Варто було б перевести подих хоч раз і спокійно подумати, щоб свої емоції взяти під контроль і знайти інший вихід. Але в цих людей просто немає такої розкоші.

Якщо вона в тебе є – користайся завжди, це справді важливо.