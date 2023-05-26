А от жити злістю вже зовсім не нормально. Тому далі читай на Men 24 про 5 ознак, на які тобі варто відреагувати оперативно, якщо помітиш їх у собі, щоб не потрапити у пастку злості.
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Неможливо терпіти будь-які незаконні дії
- Природно дотримуватись громадського порядку та законів, але люди, які завжди живуть зі злістю, мають особливо суворі норми.
- Будь-яке найдрібніше порушення, як-от перебігання дороги на червоне світло, розсердить таку людину та перетворить її на бурю, яка накриє усіх поруч, навіть близьких.
Гіперчутлива реакція на банальні слова
- Навіть якщо це випадкове слово, навіть якщо це жарт, людина з гнівом у серці ніколи не зрозуміє або не прийме його.
- Ба більше – збентежиться та буде рішуче наполягати на своєму невдоволенні. Навіть легкі жарти такі люди можуть сприймати як саркастичні чи зневажливі.
Не віддавай своє життя під контроль гніву / Фото cookie_studio@freepik
Нетерпимість до образ у свій бік
- Для людей загалом природно, коли оточуючі зазнають несправедливості, негайно реагувати, часто – проявляти ініціативу та приймати рішення без вагань.
- З людьми гніву все навпаки – якщо їх образили, вони хочуть негайно це виправити, щоб почуватися краще. А якщо це неможливо, ця думка все одно не покидатиме голову такої людини днями й ночами.
Правда тільки на одному боці
- Люди з великою кількістю гніву вважають, що все неправильно, якщо не збігається з їхніми думками та світоглядом. А якщо почують аргументи проти, починають беззастережно сперечатися.
- Починають одразу, не замислюючись, причому часто передня і задня частина їхньої розповіді не поєднуються, але завжди формує атмосферу досить жорсткою.
Нестримність у гніві призводить до великих помилок
- Люди гніву – дуже нетерплячі. Вони вихлюпують свою злість на повну, бо зовсім не можуть її втримати. А в кінці не залишається нічого, пустка всередині.
- Варто було б перевести подих хоч раз і спокійно подумати, щоб свої емоції взяти під контроль і знайти інший вихід. Але в цих людей просто немає такої розкоші.
Якщо вона в тебе є – користайся завжди, це справді важливо.