А вот жить злобой уже совсем не нормально. Поэтому читай дальше на Men 24 о 5 признаках, на которые тебе следует отреагировать оперативно, если заметишь их в себе, чтобы не попасть в ловушку злобы.

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Невозможно терпеть любые незаконные действия

Естественно соблюдать общественный порядок и законы, но люди, всегда живущие со злобой, имеют особенно строгие нормы.

Любое мельчайшее нарушение, к примеру перебегание дороги на красный свет, разозлит такого человека и превратит его в бурю, которая накроет всех рядом, даже близких.

Гиперчувствительная реакция на банальные слова

Даже если это случайное слово, даже если это шутка, человек с гневом в сердце никогда не поймет или не примет ее.

Более того – обеспокоится и будет решительно настаивать на своем недовольстве. Даже легкие шутки такие люди могут воспринимать как саркастические или оскорбительные.



Не отдавай свою жизнь под контроль гнева / Фото cookie_studio @freepik

Нетерпимость к обидам в свою сторону

Для людей в целом естественно, когда окружающие испытывают несправедливость, немедленно реагировать, часто проявлять инициативу и принимать решения без колебаний.

С людьми гнева все наоборот – если их обидели, они хотят немедленно исправить это, чтобы чувствовать себя лучше. А если это невозможно, эта мысль все равно не будет покидать голову такого человека сутками.

Правда всегда на одной стороне

Люди с большим количеством гнева считают, что все неправильно, если не совпадает с их мыслями и мировоззрением. А если услышат доводы против, начинают безоговорочно спорить.

Начинают сразу, не задумываясь, причем часто начало и конец их рассказа не сочетаются, но всегда формируют атмосферу достаточно жесткой.

Безудержность в гневе приводит к большим ошибкам

Люди гнева – очень нетерпеливы. Они выплескивают свою злобу во всю, потому что совсем не могут ее удержать. А в конце не остается ничего, пустота внутри.

Следовало бы перевести дыхание хоть раз и спокойно подумать, чтобы свои эмоции взять под контроль и найти другой выход. Но у этих людей просто нет такой роскоши.

Если она у тебя есть – пользуйся всегда, это действительно важно.