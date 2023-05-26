А вот жить злобой уже совсем не нормально. Поэтому читай дальше на Men 24 о 5 признаках, на которые тебе следует отреагировать оперативно, если заметишь их в себе, чтобы не попасть в ловушку злобы.
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Невозможно терпеть любые незаконные действия
- Естественно соблюдать общественный порядок и законы, но люди, всегда живущие со злобой, имеют особенно строгие нормы.
- Любое мельчайшее нарушение, к примеру перебегание дороги на красный свет, разозлит такого человека и превратит его в бурю, которая накроет всех рядом, даже близких.
Гиперчувствительная реакция на банальные слова
- Даже если это случайное слово, даже если это шутка, человек с гневом в сердце никогда не поймет или не примет ее.
- Более того – обеспокоится и будет решительно настаивать на своем недовольстве. Даже легкие шутки такие люди могут воспринимать как саркастические или оскорбительные.
Не отдавай свою жизнь под контроль гнева / Фото cookie_studio @freepik
Нетерпимость к обидам в свою сторону
- Для людей в целом естественно, когда окружающие испытывают несправедливость, немедленно реагировать, часто проявлять инициативу и принимать решения без колебаний.
- С людьми гнева все наоборот – если их обидели, они хотят немедленно исправить это, чтобы чувствовать себя лучше. А если это невозможно, эта мысль все равно не будет покидать голову такого человека сутками.
Правда всегда на одной стороне
- Люди с большим количеством гнева считают, что все неправильно, если не совпадает с их мыслями и мировоззрением. А если услышат доводы против, начинают безоговорочно спорить.
- Начинают сразу, не задумываясь, причем часто начало и конец их рассказа не сочетаются, но всегда формируют атмосферу достаточно жесткой.
Безудержность в гневе приводит к большим ошибкам
- Люди гнева – очень нетерпеливы. Они выплескивают свою злобу во всю, потому что совсем не могут ее удержать. А в конце не остается ничего, пустота внутри.
- Следовало бы перевести дыхание хоть раз и спокойно подумать, чтобы свои эмоции взять под контроль и найти другой выход. Но у этих людей просто нет такой роскоши.
Если она у тебя есть – пользуйся всегда, это действительно важно.