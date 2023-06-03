Вони не є панацеєю, а проте допоможуть тобі здаватися більш привабливим, а також – викликати в інших бажання проводити з тобою більше часу. А отже – відчувати близькість або певний зв'язок із тобою.

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Звісно, у дитинстві та юності все простіше, але з віком заводити друзів стає важче. Утім, якщо раптом твоє коло друзів невелике або його нема – це не означає, що так буде до кінця життя.

Треба просто знати, як підходити до інших людей і у який спосіб можна перетворити випадкових знайомих на хороших друзів, на яких можна покластися всупереч усьому.

5 порад, яких варто дотримуватися, щоб знайти хороших друзів



Дослухайся до цих порад, і заводити друзів буде простіше / Фото freepik

Виказувати доброзичливість. Важливо бути добрим до себе, любити себе, але так само важливо бути доброзичливим до інших. Адже всі люди, навіть ті, які здаються щасливими й безтурботними, насправді завжди потребують більше доброти у своєму житті. А отже, захочуть проводити час із тим, хто дає їм це.

Важливо бути добрим до себе, любити себе, але так само важливо бути доброзичливим до інших. Адже всі люди, навіть ті, які здаються щасливими й безтурботними, насправді завжди потребують більше доброти у своєму житті. А отже, захочуть проводити час із тим, хто дає їм це. Уміти говорити та слухати. Спілкування важливе у всіх стосунках. Люди не мають і ніколи не мали здатності читати чиїсь думки, тому ми можемо пізнати інших людей, їхні потреби, проблеми та інше лише тоді, коли вони ними діляться. Спілкування охоплює і вміння слухати, яке показує іншим, що ти зацікавлений.

Спілкування важливе у всіх стосунках. Люди не мають і ніколи не мали здатності читати чиїсь думки, тому ми можемо пізнати інших людей, їхні потреби, проблеми та інше лише тоді, коли вони ними діляться. Спілкування охоплює і вміння слухати, яке показує іншим, що ти зацікавлений. Просити вибачення і визнавати свою провину. Звинувачування інших у своїх проблемах може зробити будь-які стосунки токсичними та зруйнувати їх. Тому потрібно навчитися розпізнавати, коли правда не на твоєму боці, а головне – коли те, що ти робиш, негативно впливає на інших. Зрозуміло, що потрібно просити вибачення у таких випадках.

Звинувачування інших у своїх проблемах може зробити будь-які стосунки токсичними та зруйнувати їх. Тому потрібно навчитися розпізнавати, коли правда не на твоєму боці, а головне – коли те, що ти робиш, негативно впливає на інших. Зрозуміло, що потрібно просити вибачення у таких випадках. Проявляти емпатію. Емпатія – це емоційне залучення до чужої реальності, до почуттів іншої людини. Простіше кажучи, мовиться про те, щоб поставити себе на місце цієї іншої людини та зрозуміти, що вона відчуває. У такий спосіб зв'язок між людьми зміцнюється. Будь присутніми та дай іншій людині відчути себе важливою.

Зауваж! Ти можеш дружити з кимось і онлайн, але якщо хочеш мати глибокі стосунки, то маєш бути фізично та емоційно присутнім у житті іншої людини. Вона також має знати, що важлива для тебе, причім не тільки через слова, але й через дії, увагу та присвячений час.