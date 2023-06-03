Вони не є панацеєю, а проте допоможуть тобі здаватися більш привабливим, а також – викликати в інших бажання проводити з тобою більше часу. А отже – відчувати близькість або певний зв'язок із тобою.
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Звісно, у дитинстві та юності все простіше, але з віком заводити друзів стає важче. Утім, якщо раптом твоє коло друзів невелике або його нема – це не означає, що так буде до кінця життя.
Треба просто знати, як підходити до інших людей і у який спосіб можна перетворити випадкових знайомих на хороших друзів, на яких можна покластися всупереч усьому.
5 порад, яких варто дотримуватися, щоб знайти хороших друзів
Дослухайся до цих порад, і заводити друзів буде простіше / Фото freepik
- Виказувати доброзичливість. Важливо бути добрим до себе, любити себе, але так само важливо бути доброзичливим до інших. Адже всі люди, навіть ті, які здаються щасливими й безтурботними, насправді завжди потребують більше доброти у своєму житті. А отже, захочуть проводити час із тим, хто дає їм це.
- Уміти говорити та слухати. Спілкування важливе у всіх стосунках. Люди не мають і ніколи не мали здатності читати чиїсь думки, тому ми можемо пізнати інших людей, їхні потреби, проблеми та інше лише тоді, коли вони ними діляться. Спілкування охоплює і вміння слухати, яке показує іншим, що ти зацікавлений.
- Просити вибачення і визнавати свою провину. Звинувачування інших у своїх проблемах може зробити будь-які стосунки токсичними та зруйнувати їх. Тому потрібно навчитися розпізнавати, коли правда не на твоєму боці, а головне – коли те, що ти робиш, негативно впливає на інших. Зрозуміло, що потрібно просити вибачення у таких випадках.
- Проявляти емпатію. Емпатія – це емоційне залучення до чужої реальності, до почуттів іншої людини. Простіше кажучи, мовиться про те, щоб поставити себе на місце цієї іншої людини та зрозуміти, що вона відчуває. У такий спосіб зв'язок між людьми зміцнюється. Будь присутніми та дай іншій людині відчути себе важливою.